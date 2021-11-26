КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - совокупность юридических норм, закреплявших наиболее полную форму зависимости крестьянства от феодалов.

Вклю­ча­ло за­пре­ще­ние кре­сть­я­нам ухо­дить со сво­их зе­мель­ных наде­лов (т. н. при­кре­п­ле­ние кре­сть­ян к зем­ле, или «кре­пость» кре­сть­ян зем­ле; бег­лые под­ле­жа­ли при­ну­дительному воз­вра­ту), на­следственное под­чи­не­ние т. н. вот­чин­ной (ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной и су­деб­ной) вла­сти оп­ре­де­лён­но­го фео­да­ла, ли­ше­ние кре­по­ст­ных кре­сть­ян пра­ва от­чу­ж­дать зе­мель­ные на­де­лы и ог­ра­ни­че­ние в пра­ве при­об­ре­тать не­дви­жи­мость . При­ня­то от­ли­чать кре­по­ст­ни­че­ст­во как сис­те­му со­ци­аль­ных от­но­ше­ний от Крепостного права как юри­дической фор­мы их вы­ра­же­ния.

Юри­дическое при­кре­п­ле­ние кре­сть­ян к зем­ле су­ще­ст­во­ва­ло в ран­нем Сред­не­ве­ко­вье толь­ко в Юго-Запной Ев­ро­пе, в пре­де­лах бывшей Римской им­пе­рии. В Западной и Центральной Ев­ро­пе кре­сть­я­не на­хо­ди­лись по на­след­ст­ву в лич­ной или су­деб­ной и административной за­ви­си­мо­сти от сень­о­ров, но, ис­клю­чая дво­ро­вых лю­дей и ра­бов, по­са­жен­ных на зе­мель­ные на­де­лы, не бы­ли юри­ди­че­ски при­кре­п­ле­ны к зем­ле или лич­но к гос­по­ди­ну.

В X-XV веках в Западной Ев­ро­пе не­ко­то­рые эле­мен­ты Крепостного права (за­прет ухо­да со сво­их зе­мель­ных на­де­лов, на­следственная лич­ная за­ви­си­мость от сень­о­ра и т. п.) сло­жи­лись в от­но­ше­нии отдельных ка­те­го­рий кре­сть­ян­ст­ва: вил­ла­ны центральной Анг­лии, ре­мен­сы Ка­та­ло­нии, французские и южно-итальянские сер­вы, средне-итальянские и северо-итальянские ко­ло­ны и мас­са­рии, южно-германские Leibeigenen. Крепостное право как со­во­куп­ность юри­дических норм фик­си­ро­ва­лось в сво­дах фео­даль­но­го (обыч­но­го) пра­ва («Бар­се­лон­ские обы­чаи», французские ку­тю­мы и др.).

В XII-XV веках в хо­де рас­ши­ре­ния прав кре­сть­ян на ку­п­лю-про­да­жу зем­ли, вы­ку­па ими основных феодальных по­вин­но­стей, ут­верж­де­ния фик­си­ро­ван­ной де­неж­ной рен­ты, а так­же раз­ви­тия ви­дов зе­мель­ных дер­жа­ний, от­лич­ных от фео­даль­ных, кре­сть­яне Западной Ев­ро­пы ос­во­бо­ди­лись от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти.

В Центральной и Восточной Ев­ро­пе рас­про­стра­не­ние Крепостного права оп­ре­де­ли­ло рост по­ме­щичь­е­го хо­зяй­ст­ва, ори­ен­ти­ро­ван­но­го на про­изводво то­вар­ной сельскохозяйственной про­дук­ции, в конце XV-XVII веках. В Вос­точ­ной (За­эльб­ской) Гер­ма­нии Крепостное право сло­жи­лось по­сле Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов и по­лу­чи­ло осо­бен­но пол­ное раз­ви­тие в 1-й половине XVII века (наи­более тя­жё­лые фор­мы при­ня­ло в Мек­лен­бур­ге, По­ме­ра­нии, Восточной Прус­сии). В Венг­рии Крепостное право бы­ло за­кре­п­ле­но в Уло­же­нии 1514 года, из­дан­ном по­сле по­дав­ле­ния До­жи Дьёр­дя вос­ста­ния 1514 года. В Поль­ше нор­мы Крепостного права за­фик­си­ро­ва­ны в Петр­ков­ском ста­ту­те 1496 года. Крепостное право в этом ре­гио­не рас­про­стра­ня­лось на основную мас­су кре­сть­ян. Оно пред­по­ла­га­ло мно­го­днев­ную (до 6 дней в не­де­лю) бар­щи­ну, ли­ше­ние кре­сть­ян боль­шин­ст­ва вла­дель­че­ских и лич­ных прав, со­про­во­ж­да­лось со­кра­ще­ни­ем кре­сть­ян­ской за­паш­ки или обез­зе­ме­ле­ни­ем час­ти кре­сть­ян. От­ме­на Крепостного права на тер­ри­то­рии Восточной и Центральной Ев­ро­пы про­ис­хо­ди­ла в хо­де ре­форм конце XVIII-XIX веках (в 1781-1782 годах в Че­хии, Мо­ра­вии, Край­не, в 1785 году в Венг­рии, в 1807 году в Прус­сии, в 1808 году в Ба­ва­рии, в 1820 году в Ме­к­лен­бур­ге и Гес­сен-Дарм­штад­те, в 1848 году в Га­ли­ции, в 1864 году в Ру­мы­нии и т. д.).

На Вос­то­ке ин­сти­тут Крепостного права вви­ду от­сут­ст­вия раз­ви­то­го бар­щин­но­го хо­зяй­ст­ва и свя­зан­ной с ним от­ра­бо­точ­ной рен­ты не по­лу­чил рас­про­стра­не­ния. Смотри так­же Фео­да­лизм.

Кре­по­ст­ное пра­во в Рос­сии.

С на­чаль­ным эта­пом фор­ми­ро­ва­ния Крепостного права свя­зы­ва­ют ог­ра­ни­че­ние с середины XV века для не­ко­то­рых ка­те­го­рий кре­сть­ян отдельных вот­чин пра­ва пе­ре­хо­да в другие вот­чи­ны в те­че­ние не­де­ли до и по­сле Юрь­е­ва дня осен­не­го (26 но­ября старого стиля). Срок вы­хо­да, ука­зан­ный в гра­мо­тах середины XV века, под­твер­ждён в ка­че­ст­ве об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной нор­мы Су­деб­ни­ком 1497 года (смотри в статье Су­деб­ни­ки XV-XVI веков), ко­то­рым так­же ус­та­нов­лен раз­мер вы­ход­ной по­шли­ны («по­жи­ло­го»). Юри­дическое оформ­ле­ние Крепостного права ста­ло ин­тен­сив­ным с конца XVI века, с вве­де­ни­ем за­по­вед­ных лет (начало 1580-х годов, ко­гда бы­ли за­пре­ще­ны в ря­де ре­гио­нов лю­бые пе­ре­хо­ды кре­сть­ян), а так­же уроч­ных лет (1597), т. е. 5-лет­не­го сро­ка, в те­че­ние ко­то­ро­го вла­де­лец мог за­кон­но вер­нуть сво­их бег­лых кре­сть­ян. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли к концу XVI века от­но­сят на­чаль­ный этап фор­ми­ро­ва­ния Крепостного права. По­зе­мель­ное за­кре­поще­ние кре­сть­ян свя­за­но с уси­ле­ни­ем государственного об­ло­же­ния при од­но­вре­мен­ном рез­ком со­кра­ще­нии тяг­ло-на­дель­ной паш­ни и чис­лен­но­сти тру­до­во­го на­се­ле­ния. При этом по­зе­мель­ная кре­пость рас­про­стра­ня­лась на глав кре­сть­ян­ских дво­ров. Сыск и воз­вра­ще­ние бег­лых бы­ли в сфе­ре ча­ст­но­го пра­ва; за­ко­ном пер­во­на­чаль­но не пре­ду­смат­ри­ва­лись санк­ции за при­ём и дер­жа­ние бег­лых (впер­вые ус­та­нов­ле­ны в 1607 году - штраф в поль­зу го­су­дар­ст­ва и «по­жи­лое» ста­ро­му вла­дель­цу бег­ло­го). В го­ды вос­ста­нов­ле­ния хо­зяй­ст­ва по­сле Смут­но­го вре­ме­ни был под­твер­ждён 5-лет­ний срок сыс­ка. Для отдельных ду­хов­ных, а позд­нее (1637) и свет­ских вла­дель­цев он был уве­ли­чен до 9 лет, в 1641 году - до 10 лет для бег­лых и 15 лет для вы­ве­зен­ных кре­сть­ян. В 1-й половине XVII века на­ча­лась про­да­жа кре­сть­ян без зем­ли (санк­цио­ни­ро­ва­на ука­за­ми 1675, 1682 и 1688 годов). В XVII веке вы­ра­ба­ты­ва­лась средняя це­на кре­сть­я­ни­на, не за­ви­сев­шая от це­ны зем­ли. Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года вве­ло бес­сроч­ное и лич­но-по­том­ст­вен­ное при­кре­п­ле­ние всех ча­ст­но­вла­дельческих кре­сть­ян (в т. ч. бо­бы­лей) к зем­ле (на­де­лу) с ус­та­нов­ле­ни­ем штраф­ных санк­ций за при­ём бег­лых и по­сле­дую­щей прак­ти­кой их государственного сыс­ка. При этом кре­по­ст­ные кре­сть­я­не ещё ос­та­ва­лись субъ­ек­та­ми в отдельных сфе­рах дей­ст­вия пра­ва, они всту­па­ли в сдел­ки внут­ри име­ний и за их пре­де­ла­ми, бы­ли ма­те­ри­аль­но от­вет­ст­вен­ны по су­ду за свои дей­ст­вия, мог­ли вы­сту­пать сви­де­те­ля­ми, ист­ца­ми, от­вет­чи­ка­ми в вот­чин­ном, зем­ском, а от­час­ти и в государственном су­де. Их убий­ст­во или уве­чье в ря­де слу­ча­ев под­па­да­ло под уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние, за их «бес­че­стье» по­ла­гал­ся штраф. Со 2-й половины XVII века вво­ди­лись те­лес­ные на­ка­за­ния для кре­сть­ян, не под­чи­няв­ших­ся во­ле зем­ле­вла­дель­ца. В конце XVII века за фео­да­ла­ми бы­ло при­зна­но пра­во брать кре­сть­ян­ских де­тей в дво­ро­вые.

В 1783-1785 годах в свя­зи с пре­дос­тав­ле­ни­ем прав российского дво­рян­ст­ва украинскому стар­ши­не ка­зац­кой бы­ло за­кре­по­ще­но и жив­шее на её зем­лях украинское кре­сть­ян­ст­во. Рас­про­стра­не­ние Крепостного права на ок­раи­ны Российской им­пе­рии про­хо­ди­ло и пу­тём пе­ре­се­ле­ния кре­по­ст­ных кре­сть­ян по­ме­щи­ка­ми на по­жа­ло­ван­ные им зем­ли в южных степ­ных и за­волж­ских гу­бер­ни­ях. Для кре­по­ст­ных кре­сть­ян вво­ди­лись за­пре­ты или ог­ра­ни­че­ния в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ст­ва: всту­пать в от­ку­па и под­ря­ды (1731), за­во­дить су­кон­ные фаб­ри­ки (1734). По­ме­щи­кам бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во по­ку­пать дво­ро­вых для от­да­чи в рек­ру­ты, а так­же про­да­вать другим по­ме­щи­кам для этой це­ли сво­их кре­сть­ян (1747); ссы­лать не­угод­ных дво­ро­вых лю­дей и кре­сть­ян (в воз­ра­сте не стар­ше 45 лет) в за­чёт рек­ру­тов в Си­бирь на по­се­ле­ние (1760; еже­год­но ссы­ла­лось 5-6 тысяч человек; ме­ра рас­смат­ри­ва­лась как спо­соб ос­вое­ния российских ок­ра­ин) и ка­торж­ные ра­бо­ты (1765), за­клю­чать кре­сть­ян в тюрь­мы (1775). При про­да­же кре­сть­ян или их ссыл­ке в Си­бирь раз­ре­ша­лось раз­лу­чать ро­ди­те­лей и де­тей (1760). Про­да­жа и по­куп­ка кре­по­ст­ных без зем­ли не бы­ли ог­ра­ни­че­ны ни­чем, кро­ме за­пре­ще­ния тор­го­вать ими за 3 месяца до рек­рут­ско­го на­бо­ра (1766) (это не ка­салось по­жи­лых и ма­ло­лет­них) и при кон­фи­ска­ции или про­да­же име­ний с аук­цио­на (1771). Вско­ре по­сле за­пре­ще­ния всем кре­стья­нам под стра­хом уго­лов­но­го на­ка­за­ния по­да­вать про­ше­ния на Вы­со­чай­шее имя (1765) кре­по­ст­ным кре­сть­я­нам под стра­хом на­ка­за­ния кну­том и ссыл­ки в бес­сроч­ную ка­тор­гу бы­ло от­дель­но за­пре­ще­но по­да­вать че­ло­бит­ные с жа­ло­ба­ми на жес­то­кость по­ме­щи­ков (1767). В 1782 году по­ме­щи­кам раз­ре­шено от­пус­кать на во­лю боль­ных и пре­ста­ре­лых кре­сть­ян, т. е. из­бав­лять­ся от со­дер­жа­ния не­тру­до­спо­соб­ных. Ре­ше­ние по­ме­щи­ка о на­ка­за­нии кре­сть­ян бы­ло без­апел­ля­ци­он­ным и при­во­ди­лось в ис­пол­не­ние не­мед­лен­но. За­кон пре­ду­смат­ри­вал на­ка­за­ние са­мо­го по­ме­щи­ка толь­ко за смерть кре­по­ст­но­го от ис­тя­за­ний. К концу XVIII века про­цесс оформ­ле­ния Крепостного права за­вер­шил­ся: кре­по­ст­ные кре­сть­я­не фак­ти­че­ски бы­ли пол­ной соб­ст­вен­но­стью по­ме­щи­ков, ко­то­рые мог­ли от­нять у них всё иму­ще­ст­во, их са­мих с семь­я­ми или от­дель­но от них про­дать, за­ло­жить, по­да­рить, вме­ши­вать­ся в де­ла кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния.

Вме­сте с тем го­су­дар­ст­во при­ни­ма­ло ме­ры про­тив зло­упот­реб­ле­ний по­ме­щи­чьей вла­стью, до­пус­ка­ло, при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях, воз­мож­ность для кре­сть­ян воз­бу­ж­дать ис­ки о сво­ём ос­во­бо­ж­де­нии от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти. В 1-й четверти XVIII века вве­де­но пра­ви­ло от­стра­нять по­ме­щи­ка от управ­ле­ния име­ни­ем, ес­ли он ра­зо­рял кре­сть­ян не­по­силь­ны­ми по­вин­но­стя­ми, и ус­та­нав­ли­вать над его име­ни­ем опе­ку, ко­то­рая по­ру­ча­лась бли­жай­шим род­ст­вен­ни­кам, а са­мо­го по­ме­щи­ка на­прав­лять «для ис­прав­ле­ния под на­чал». Ука­зы 1718, 1734, 1750, 1761 и 1767 годов обя­зы­ва­ли по­ме­щи­ков кор­мить сво­их кре­сть­ян во вре­мя не­уро­жая и го­ло­да, не до­пус­кать их об­ни­ща­ния. С 1722 года на по­ме­щи­ков бы­ла воз­ло­же­на от­вет­ст­вен­ность за ис­прав­ную уп­ла­ту их кре­сть­я­на­ми по­душ­ной по­да­ти (по­дать со­би­ра­лась с кре­сть­ян и вно­си­лась в каз­ну са­мим по­ме­щи­ком или его при­каз­чи­ком). За­пре­ща­лось ста­вить кре­сть­ян «на пра­вёж» за дол­ги их гос­по­ди­на. С це­лью пре­сечь ма­хи­на­ции по­ме­щи­ков, за­пи­сы­вав­ших за со­бой во вре­мя про­ве­де­ния ре­ви­зий лиц, не при­над­ле­жав­ших к кре­по­ст­ным кре­сть­я­нам, яко­бы с их со­гла­сия, ука­за­ми 1775, 1781 и 1783 годов за­пре­ща­лась доб­ро­воль­ная за­пись в кре­по­ст­ное со­стоя­ние. За­ко­но­да­тель­ст­во пре­ду­смат­ри­ва­ло ус­ло­вия, по­зво­ляв­шие кре­сть­я­нам вый­ти из кре­по­ст­но­го со­стоя­ния. Ука­зы 1737, 1743, 1744, 1745, 1770 и 1773 годов объ­яв­ля­ли воль­ны­ми вер­нув­ших­ся из пле­на, а так­же ино­род­цев, при­няв­ших пра­во­сла­вие. За­кре­по­ще­нию не под­ле­жа­ли пи­том­цы вос­пи­та­тель­ных до­мов и окон­чив­шие АХ. Сво­бо­ду по­лу­ча­ли от­став­ные сол­да­ты - вы­ход­цы из кре­по­ст­ных кре­сть­ян.

В свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем сре­ди российского дво­рян­ст­ва на ру­бе­же XVIII-XIX веков. идей Про­све­ще­ния и гу­ма­низ­ма раз­ви­лось убеж­де­ние в по­роч­но­сти си­сте­мы Крепостного права, ко­то­рое тор­мо­зи­ло раз­ви­тие эко­но­ми­ки, пре­пят­ст­во­ва­ло ро­сту го­ро­дов. Пер­вой по­пыт­кой со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва рег­ла­мен­ти­ро­вать по­вин­но­сти кре­по­ст­ных кре­сть­ян стал указ императора Пав­ла I от 5(16).4.1797 года о 3-днев­ной бар­щине, за­пре­щав­ший по­ме­щи­кам при­ну­ж­дать кре­сть­ян ра­бо­тать на ба­ри­на в вос­крес­ные дни и ре­ко­мен­до­вав­ший ос­таль­ные 6 дней не­де­ли раз­де­лить по­ров­ну, ука­зы­вая, что для ба­ри­на «при доб­ром рас­по­ря­же­нии дос­та­точ­но бу­дет на удов­ле­тво­ре­ние вся­ким хо­зяй­ст­вен­ным по­треб­но­стям по­ло­ви­на этих дней». Не­смот­ря на ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер это­го ука­за, он со­блю­дал­ся на прак­ти­ке, и 4-6-днев­ная бар­щи­на бы­ла ис­клю­че­ни­ем. В 1-й половине XIX века про­бле­ма ре­ше­ния «кре­сть­ян­ско­го во­про­са» вы­дви­ну­лась на пер­вый план. Ука­зом о воль­ных хле­бо­паш­цах 1803 года пре­ду­смат­ри­ва­лось ос­во­бо­ж­де­ние кре­по­ст­ных кре­сть­ян по обо­юд­но­му со­гла­сию с по­ме­щи­ком за вы­куп с зем­лёй (по это­му ука­зу к 1858 году вы­ку­пи­лись на во­лю 152 тысяч душ муж­ско­го по­ла, или 1,5% кре­по­ст­ных). В ре­зуль­та­те кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов лич­ную сво­бо­ду по­лу­чи­ли кре­сть­я­не Лиф­лян­дии, Кур­лян­дии и Эс­т­лян­дии (зем­ля ос­та­лась в соб­ст­вен­но­сти по­ме­щи­ков). Алек­сандр I за­пре­тил да­вать объ­яв­ле­ния о про­да­же кре­по­ст­ных без зем­ли (1801), про­да­вать кре­сть­ян на яр­мар­ках (1808), от­ме­нил пра­во по­ме­щи­ков ссы­лать кре­сть­ян на ка­тор­гу (1807) и на по­се­ле­ние в Си­бирь (1809). В 1818 году Алек­сандр I дал сек­рет­ные по­ру­че­ния 12 са­нов­ни­кам раз­ра­бо­тать про­ек­ты от­ме­ны Крепостного права (сре­ди ав­то­ров про­ек­тов - А.А. Арак­че­ев, П.А. Вя­зем­ский, В.Н. Ка­ра­зин, П.Д. Ки­се­лёв, Н.С. Морд­ви­нов, Н.Г. Реп­нин). Все эти про­ек­ты объ­е­ди­нял прин­цип по­сте­пен­но­го ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян без ущем­ле­ния при этом эко­но­мич. ин­те­ре­сов по­ме­щи­ков. Од­на­ко в свя­зи с из­мене­ни­ем внут­ри­по­ли­тич. кур­са Алек­сандр I в 1822–23 вновь за­пре­тил кре­по­ст­ным кре­сть­я­нам по­да­вать вла­стям жа­ло­бы на жес­то­кость сво­их гос­под, воз­бу­ж­дать ис­ки об ос­во­бож­де­нии, а так­же вос­ста­но­вил пра­во по­ме­щи­ков по сво­ему ус­мот­ре­нию ссы­лать кре­сть­ян в Си­бирь.

Не­об­хо­ди­мость ре­ше­ния «кре­сть­ян­ско­го во­про­са» со всей ост­ро­той вста­ла в цар­ст­во­ва­ние императора Ни­ко­лая I. При­зна­вая, что «кре­по­ст­ное пра­во в ны­неш­нем его по­ло­же­нии есть зло, для всех ощу­ти­тель­ное», Ни­ко­лай I счи­тал его от­ме­ну преж­де­вре­мен­ной. Им­пе­ра­тор и выс­шие государственные дея­те­ли опа­са­лись, что ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян бу­дет со­про­во­ж­дать­ся народными вол­не­ния­ми, учи­ты­ва­ли не­же­ла­ние по­ме­щи­ков ли­шить­ся «кре­щё­ной соб­ствен­но­сти». Для об­су­ж­де­ния «кре­сть­ян­ско­го во­про­са» Ни­ко­ла­ем I по­сле­до­ва­тель­но бы­ло соз­да­но 9 сек­рет­ных коми­те­тов, из­да­но свыше 100 ука­зов, на­прав­лен­ных на смяг­че­ние Крепостного права, но не за­тро­нув­ших его ос­нов. С 1833 года не раз­ре­ша­лось про­да­вать кре­по­ст­ных кре­сть­ян с пуб­лич­но­го тор­га «с раз­дроб­ле­ни­ем се­мейств», «удов­ле­тво­рять ка­зён­ные и ча­ст­ные дол­ги», рас­пла­чи­ва­ясь за них кре­по­ст­ны­ми с от­ры­вом их от зем­ли, а так­же пе­ре­во­дить кре­сть­ян в дво­ро­вые, от­би­рая у них на­де­лы. Ог­ра­ни­че­но пра­во по­ме­щи­ков ссы­лать кре­сть­ян в Си­бирь по сво­ему ус­мот­ре­нию (1828). Из­дан указ об обя­зан­ных кре­сть­я­нах (1842), со­глас­но ко­то­ро­му по­ме­щи­ки мог­ли от­пус­кать на во­лю сво­их кре­сть­ян, но кре­сть­ян­ские на­де­лы пе­ре­да­ва­лись не в соб­ст­вен­ность, а в поль­зо­ва­ние кре­сть­я­нам, за что они долж­ны бы­ли вы­пол­нять по­вин­но­сти в поль­зу по­ме­щи­ка. По­ме­щи­кам да­ва­лось пра­во от­пус­кать на во­лю дво­ро­вых по обо­юд­но­му с ни­ми до­го­во­ру (1844). Кре­сть­я­нам по­ме­щичь­их име­ний, про­да­вав­ших­ся с аук­цио­на за дол­ги вла­дель­ца, раз­ре­ше­но вы­ку­пать­ся на во­лю (1847; в 1848-1852 годах пра­вом вос­поль­зо­ва­лись 964 кре­сть­я­ни­на муж­ско­го по­ла). В 1847-1848 годах в гу­бер­ни­ях Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (Во­лын­ской, Ки­ев­ской и По­доль­ской), а в 1855-1861 годах в бе­ло­русских гу­бер­ни­ях (Ви­теб­ской, Грод­нен­ской, Мин­ской и Мо­ги­лёв­ской) бы­ли вве­де­ны ин­вен­тар­ные пра­ви­ла, за­фик­си­ро­вав­шие кре­сть­ян­ские на­де­лы и по­вин­но­сти. Императором Алек­сан­дром II в 1857 году на­ча­та под­го­тов­ка к от­ме­не Крепостного права. Она осу­ще­ст­в­ле­на в хо­де кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)