ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ
ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ ДЕЛУ - принятое в историографии название комитетов по улучшению быта крестьян, действовавших в 46 губерниях Европейской России в 1858 - начале 1859 годов.
Созданы для разработки условий отмены крепостного права. Члены Губернских комитетов по крестьянскому делу избирались дворянством (по одному представителю от уезда), два члена каждого комитета назначались губернатором. Председателями Губернских комитетов по крестьянскому делу по должности являлись губернские предводители дворянства. Программа деятельности комитетов была разработана Главным комитетом по крестьянскому делу и 21.4(3.5).1858 года утверждена императорорм Александром II. Исходя из этой программы, комитеты обсуждали величину полевых наделов, которые должны были быть предоставлены крестьянам после их освобождения от крепостной зависимости в пользование за оброк или отработки, размер этих повинностей, а также сумму выкупа, которую крестьяне должны были уплатить помещикам за участки земли под своими усадьбами.
Большинство Губернских комитетов по крестьянскому делу высказалось за установление несоразмерно высокой стоимости выкупа усадебной земли и сокращение существовавших полевых наделов (некоторые комитеты, например Воронежский, Курский, Полтавский, Симбирский и Тамбовский, предложили уменьшить их более чем на 50%). В то же время большинство комитетов предполагали сохранить прежние повинности крестьян, некоторые предлагали их увеличить. Около половины Губернских комитетов по крестьянскому делу, главным образом комитеты чернозёмных губерний, высказались за сохранение полевых наделов в пользовании крестьян только на переходный период. За единовременный выкуп крестьянами в собственность надельной земли высказались Тверской и Харьковский комитеты (аналогичного мнения придерживалось меньшинство членов Владимирского, Калужского, Симбирского и Тульского комитетов). Проекты Губернских комитетов по крестьянскому делу были переданы Редакционным комиссиям (представители комитетов вошли в их состав), которые при дальнейшей разработке реформы учли отдельные положения некоторых проектов.