ШАМИЛЬ

Шамиль (ок. 1797, аул Гимры, Дагестан — 04[16].02.1871, Медина) — предводитель антироссийского движения на Сев. Кавказе во 2-й четверти XIX в. (см. Кавказские вой­ны ). Родился в семье узденей (свободных крестьян). При рождении получил имя Али, но из-за болезненности ребенка родители сменили его. Получил традиционное исламское образование в дагестанских медресе, знал аварский, арабский, турецкий языки. Был сподвижником первых двух имамов Дагестана Гази-Мухаммеда и Гамзат-Бека. В 1834 был избран имамом Дагестана, в 1840 — Чечни. Возглавлял теократическое исламское государственное образование (имамат), ориентированное на установление связей с Османской империей и уничтожение российской власти в регионе. При Ш. у имамата появилась более четкая структура управления, созданы вооруженные силы, шариатское законодательство было адаптировано под государственные нужды (так называемый «Низам Шамиля»), была введена система поощрений. После череды поражений в сражениях при Аргвани и Ахульго (1839) выдал в качестве заложника (аманата) своего старшего сына Джемал-эд-Дина. Восстание 1840 в Чечне вновь усилило авторитет Ш., благодаря чему ему удалось нанести ряд поражений российским вой­скам, например в Даргинской экспедиции 1845, которой руководил кавказский наместник М. С. Воронцов . К 1850-м государственная структура Имамата начала разваливаться, Ш. и его вой­ска стали терпеть поражения. 25 августа [6 сентября] 1859 сдался в плен командующему Кавказской армией А. И. Барятинскому на горе Гуниб. Вместе с семьей был отправлен в Санкт-Петербург, затем жил в Калуге (1859–1868) и Киеве (1868–1869) под надзором приставов. Ш. была назначена пенсия в 10 тыс. руб­лей. 26 августа [7 сентября] 1866 принес присягу на верность императору Александру II , а 30 августа [11 сентября] 1869 возведен в потомственное дворянство. В 1869 Ш. с частью семьи выехал в Османскую империю для совершения паломничества (хаджа). Умер 4[16] февраля 1871 в Медине, где и был похоронен на кладбище аль-Баки. Потомки Ш. были успешно инкорпорированы как в российское, так и в турецкое общество. Его образ нашел отражение в живописи, художественной литературе, а также использовался в годы Гражданской (деятельность внука Ш. Саид-бея) и Великой Отечественной (создание танковой колонны имени Ш.) вой­н.

Ист .: Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. VIII–XII. Тифлис, 1881–1904; Хроника Мухаммеда-Тахира ал-Карахи о дагестанских вой­нах в период Шамиля / Пер. с араб. А. М. Барабанова // Труды Института востоковедения. Т. XXXV. М.–Л., 1946; Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сборник документальных материалов / Под ред. Ш. В. Цагарейшвили. Тбилиси, 1953; Гаджи-Али . Сказание очевидца о Шамиле / Сост., вступ. ст., коммент., ред. В. Г. Гаджиева. Махачкала, 1995; Абдурахман ал-Газигумуки . Краткое изложение подробного описания дел имама Шамиля / Пер. с араб., введ., коммент., указ. Н. А. Тагировой. М., 2002.

Лит .: Gammer M. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. London, 1994; Дегоев В. В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001; Блиев М. М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004; Покровский Н. И. Кавказские вой­ны и имамат Шамиля (2-е изд., доп.). М., 2009; Тахнаева П. И. Гуниб, август 1859 г. Последние дни джихада в Дагестане. Махачкала, 2018. С. Б. Манышев .