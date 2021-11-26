КАЗИКУМУХСКОЕ ХАНСТВО

КАЗИКУМУХСКОЕ ХАНСТВО - государственное образование в Дагестане.

Воз­ник­ло в конце XVII - начале XVIII веков в до­ли­не реки Ка­зи­ку­мух­ское Кой­су, на­се­лён­ной лак­ца­ми . Центр - села Ку­мух (Ка­зи­ку­мух). С ру­бе­жа XI и XII веков здесь су­ще­ст­во­ва­ло Ка­зи­ку­мух­ское шам­халь­ст­во, рас­пав­шее­ся в 1640-х годах. Ос­но­ва­те­лем но­во­го го­су­дар­ст­ва лак­цев - Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва на ру­бе­же XVII и XVIII веков стал Сур­хай-хан I Чу­лак (? - 1748 год), ко­то­рый лич­но по­бе­дил в по­един­ке се­ме­рых двою­род­ных брать­ев, до­би­вав­ших­ся не­за­ви­си­мо­сти от не­го и пра­ва сбо­ра по­да­тей с под­власт­но­го ему на­се­ле­ния. По­те­рял в по­един­ке кисть ле­вой ру­ки (от­сю­да про­зви­ще Чу­лак, буквально - без­ру­кий). Сур­хай-хан I на­чал на­сту­п­ле­ние на со­сед­ние с Ка­зи­ку­мух­ским хан­ст­вомсою­зы сель­ских об­ществ авар­цев, дар­гин­цев, лез­гин, та­ба­са­ран­цев и агу­лов, под­чи­нил ряд из них сво­ей вла­сти. В начале 1730-х годов кон­тро­ли­ро­вал ряд го­ро­дов (Ку­ба, Ну­ха, Ше­ма­ха) и сёл Северного Азер­бай­джа­на.

Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив войск персидского пра­ви­те­ля На­дир-ша­ха, втор­гав­ших­ся в Да­ге­стан в 1730-1740-х годах. По­ли­ти­ку Сур­хай-ха­на I про­дол­жили его сын Ма­го­мед-хан (пра­вил в 1748-1789 годах) и внук Сур­хай-хан II (пра­вил в 1789-1820 годах). В конце XVIII - начале XIX века под вла­стью ха­нов Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва на­хо­ди­лись лез­гин­ское Кю­рин­ское хан­ст­во, со­юз сель­ских об­ществ дар­гин­цев Бур­кун-Дар­го, Ах­мар­лин­ский со­юз сель­ских об­ществ Южного Та­ба­са­ра­на. К началу XIX века Ка­зи­ку­мух­ское хан­ст­во на се­ве­ре гра­ни­чи­ло с авар­ским Ан­даль­ским и дар­гин­ским Цу­да­хар­ским сою­за­ми сель­ских об­ществ, на вос­то­ке - с фе­де­ра­ци­ей сою­зов сель­ских об­ществ Аку­ша-Дар­го и Сюр­гин­ским сою­зом сель­ских об­ществ, на юге - с Агуль­ским и Ру­туль­ским «воль­ны­ми об­ще­ст­ва­ми», а так­же Эли­суй­ским (Ели­суй­ским) сул­тан­ст­вом, с за­па­да бы­ло ок­ру­же­но го­ра­ми Боль­шо­го Кав­ка­за.

Хан ре­шал все во­про­сы внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва (смотрите Дипломатия ), по­лу­чал зна­чительный до­ход от про­го­на на па­ст­би­ща ско­та по под­вла­ст­ной ему тер­ри­то­рии, а так­же на­ту­раль­ный об­рок с на­се­ле­ния. Со­ве­щательным ор­га­ном при ха­не был ка­зи­ку­мух­ский кват (сход). Свое­об­ра­зие по­ли­тическое по­ло­же­ния Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва за­клю­ча­лось в том, что из его 104 на­се­лён­ных пунк­тов в 88 джа­маа­тах со­хра­ни­лись по­ряд­ки, обу­сло­вив­шие их не­за­ви­си­мое от­но­ше­ние к ха­ну (они не пла­ти­ли ему по­да­тей), а 16 джа­маа­тов на­хо­ди­лись в за­ви­си­мо­сти от не­го. Наи­бо­лее круп­ны­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми яв­ля­лись сё­ла Ку­мух, Ку­ли и Ку­се­рех (ны­не Хос­рех). Чис­ло жи­те­лей Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва в начале XIX века ко­ле­ба­лось, по дан­ным ис­точ­ни­ков и различным оцен­кам ис­сле­до­ва­те­лей, от 47-50 тыс. до 108 тыс. человек. В Ку­му­хе по чет­вер­гам дей­ст­во­вал ба­зар, на ко­то­рый съез­жа­лись тор­гов­цы со все­го гор­но­го Да­ге­ста­на.

В начале XIX века Сур­хай-хан II ис­кал пу­ти со­хра­не­ния не­за­ви­си­мо­сти от Российской им­пе­рии, в хо­де русско-персидской (1804-1813 годы) и русско-турецкой (1806-1812 годы) войн об­ра­щал­ся за по­мо­щью к Пер­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии. По­сле взя­тия города Дер­бент российскими вой­ска­ми под ко­мандованием генерал-лейтенанта Г. И. Гла­зе­напа и города Ку­ба си­ла­ми генерал-лейтенанта С. А. Бул­га­ко­ва Сур­хай-хан II уст­но при­сяг­нул императору Алек­сан­д­ру I . В 1812 году российскими вла­стя­ми на час­ти Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва для кон­тро­ля над кре­по­стью Ку­рах и ок­ре­ст­ны­ми тер­ри­то­рия­ми бы­ло вос­ста­нов­ле­но Кю­рин­ское хан­ст­во, гла­вой ко­то­ро­го на­зна­чен из­дав­на вра­ж­до­вав­ший с Сур­хай-ха­ном II его пле­мян­ник Ас­лан-хан (пра­вил до 1835 года).

Сур­хай-хан II пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать Ас­лан-ха­ну, в по­мощь ко­то­ро­му в 1820 году на­прав­ле­ны российские вой­ска под ко­мандованием генерал-лейтенанта князя В. Г. Ма­да­то­ва, раз­бив­шие от­ря­ды Сур­хай-ха­на II при Чи­ра­хе и Ку­се­ре­хе и за­няв­шие всю тер­ри­то­рию Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва. На­се­ле­ние хан­ст­ва при­нес­ло при­ся­гу на вер­ность Алек­сан­д­ру I, хан бе­жал в село Со­гратль (ны­не Гу­ниб­ский район Да­ге­ста­на), где умер в 1827 году. Ха­ном Ка­зи­ку­мух­ско­го хан­ст­ва стал пра­ви­тель Кю­рин­ско­го хан­ст­ва Ас­лан-хан. Ас­лан-ха­ну на­сле­до­ва­ли его сы­но­вья Ну­цал-ага (умер 1835 год) и Ма­го­мед-Мир­за (умер 1838 год). По­сле смер­ти по­след­не­го в Ка­зи­ку­мух­ско­м хан­ст­ве пра­ви­ли вдо­ва Ас­лан-ха­на Ум­му-Ку­сум-би­ке (1838-1847 годы) и Ага­лар-хан (1847-1858 годы). Ка­зи­ку­мух­ско­е хан­ст­во ли­к­ви­ди­ро­ва­но в 1859 году, его тер­ри­то­рия во­шла в ка­че­ст­ве Ка­зи­ку­мух­ско­го округа в со­став Да­ге­стан­ской об­лас­ти.

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