КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ
КАВКАЗСКИЙ КОМИТЕТ - высшее государственное учреждение в России для координации деятельности кавказского наместника.
Находился в Санкт-Петербурге. Создан вслед за учреждением Кавказского наместничества указом императора Николая I от 03(15).02.1845 года на основе Комитета по делам Закавказского края, существовавшего с 1842 года.
В состав Кавказского комитета входили по должности председатель Департамента законов Государственного совета, шеф жандармов, министры - военный, внутренних дел, государственных имуществ, финансов, юстиции, с 1857 года также министр иностранных дел А. М. Горчаков. Членами Кавказского комитета по назначению были великие князья Александр Николаевич (будущий император Александр II) (с 1845 года) и Константин Николаевич (с 1856 года). Председатели: А. И. Чернышёв (1845-1856 годы), А. Ф. Орлов (1856-1861 годы), в 1861-1865 годах должность председателя оставалась вакантной, затем её последовательно занимали председатели Кабинета министров П. П. Гагарин (1865-1872 годы), П. Н. Игнатьев (1872-1879/1880 годы), П. А. Валуев (1879/1880-1881 годы), М. Х. Рейтерн (1881-1882 годы). Бессменный управляющий делами - В. П. Бутков (член Кавказского комитета с 1858 года).
Кавказский комитет рассматривал все вопросы гражданского управления Кавказским наместничеством: сметы расходов и доходов, проекты реформ административно-территориального устройства, положений и штатов местных учреждений, вопросы городского благоустройства, строительства дорог, гражданских зданий и сооружений, развития торговли, промышленнности и сельского хозяйства, медицины, образования и др. Кавказский комитет делал заключения по Всеподданнейшим отчётам кавказского наместника. Мнения и проекты Кавказского комитета передавались на утверждение императору. В период, когда наместником на Кавказе был князь А. И. Барятинский (1856-1862 годы), добившийся значительного увеличения своих полномочий, влияние Кавказского комитета на кавказскую администрацию ослабло, практически свелось к минимуму: решения наместника тотчас приводились в исполнение и только для сведения отправлялись в Кавказский комитет, который без всякой экспертной оценки докладывал их императору. Таким же статус Кавказского комитета оставался в дальнейшем. Ликвидирован 29.11(11.12).1882 года (вскоре после упразднения в 1881 году Кавказского наместничества).
Источники:
Избранные документы Кавказского комитета. Политика России на Северном Кавказе в 1860–70-е гг. / Публ. Н. Ю. Силаева // Сборник Русского исторического общества. М., 2000. Т. 2.