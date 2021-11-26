ИМЕРЕТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

ИМЕРЕТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ - свет­лей­ший князь, российский вое­на­чаль­ник и государственный дея­тель, генерал от инфантерии.

Из династии Багратио­нов. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1855 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1861 год). С 1855 года на во­енной служ­бе. В со­ста­ве Грузинского гре­на­дер­ско­го пол­ка в 1857-1858 годах уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годов . За­тем в шта­бе Гвардии кор­пу­са и в Генеральном штабе (1861-1863 годы), начальник шта­ба Вар­шав­ско­го гвардейского от­ря­да (1863-1867 годы), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов.

С 1867 года в шта­бе Вар­шав­ско­го Военного округа, его на­чаль­ник в 1873-1875 годах. В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов начальник отдельного от­ря­да (август - сентябрь 1877 года), ко­то­рый 22.08(03.09).1877 года штур­мом взял болгарский город Ло­веч (Имеретинский на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни); начальник шта­ба «от­ря­да об­ло­же­ния» турецкой кре­по­сти Плев­на (но­ябрь 1877 года; на­граж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни); начальник шта­ба дей­ст­вую­щей ар­мии (апрель 1878-1879 год).

Генерал-адъ­ю­тант (1878 год). Начальник шта­ба войск гвар­дии и Пе­тербургского Военного округа (1879-1881 годы), член Верхов­ной рас­по­ря­ди­тель­ной ко­мис­сии (1880 год). Начальник Главного во­ен­но-суд­но­го управ­ле­ния и главный во­енный про­ку­рор (1881-1891 годы). Член Государственного со­ве­та (с 1892 года). Ко­мандующмй вой­ска­ми Вар­шав­ско­го Военного округа и вар­шав­ский генерал-гу­бер­на­тор [01(13).01.1897 года - 17(29).01.1900 года].

Вы­сту­пал за по­сте­пен­ное вве­де­ние в Цар­ст­ве Поль­ском, по­сле ус­та­нов­ле­ния там «ус­по­кое­ния», «об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нов и уч­ре­ж­де­ний». Кри­ти­че­ски оце­ни­вал многие ас­пек­ты по­ли­ти­ки российского пра­ви­тель­ст­ва в Цар­ст­ве Поль­ском. Счи­тал, что пра­ви­тель­ст­во уде­ля­ло не­дос­та­точ­но вни­ма­ния строи­тель­ст­ву пра­во­слав­ных хра­мов, рас­ши­ре­нию се­ти на­чаль­ных школ и народных биб­лио­тек (пред­ла­гал соз­дать в ка­ж­дой гми­не несколько государственных школ и по од­ной народной биб­лио­те­ке, по его при­ка­зу от­кры­ты 20 та­ких биб­лио­тек с пре­об­ла­да­ни­ем книг на польском языке), ог­ра­ни­чи­ва­ло не­об­хо­ди­мое железнодорожное строи­тель­ст­во, воз­ла­га­ло не­оп­рав­дан­ные на­де­ж­ды на кре­сть­ян­ст­во как на опо­ру про­тив се­па­ра­тиз­ма, иг­но­ри­руя при этом его эко­но­мические ну­ж­ды.

Имеретинский от­ме­чал «не­со­от­вет­ст­вие сво­ему на­зна­че­нию» б. ч. российского чи­нов­ни­че­ст­ва в Цар­ст­ве Поль­ском , по­ла­гал, что оно вы­со­ко­мер­но и вра­ж­деб­но от­но­си­лось к ко­рен­но­му на­се­ле­нию. Был убеж­дён, что по­дав­ляю­щая часть польского об­ще­ст­ва, главным образом ин­тел­ли­ген­ция и ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­во, вра­ж­деб­на российской вла­сти, а «при­ми­рен­че­ское» кры­ло - сла­бо. Раз­ре­шил про­ве­де­ние мас­совой ма­ни­фе­ста­ции в день от­кры­тия па­мят­ни­ка по­эту А. Миц­ке­ви­чу в Вар­ша­ве 12(24).12.1898 года (МВД ог­ра­ни­чи­ло мас­штаб ме­ро­прия­тия и за­пре­ти­ло про­из­не­се­ние ре­чей, что Имеретинский рас­це­нил как «про­вал рус­ской по­ли­ти­ки», вы­год­ный польскоц ра­ди­каль­ной оп­по­зи­ции).

Спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию Вар­шав­ско­го по­ли­тех­нического института императора Ни­ко­лая II (1898 год), рас­счи­ты­вал, что бла­го­да­ря его от­кры­тию со­кра­тит­ся чис­ло по­ля­ков, уез­жав­ших на учё­бу за гра­ни­цу. На­стаи­вал на раз­ре­ше­нии пре­по­да­вать польский язык в гим­на­зи­ях по-поль­ски, а не по-рус­ски. При этом Имеретинский пы­тал­ся уже­сто­чить кон­троль за ка­то­лическими се­ми­на­рия­ми, тре­буя соз­дать ин­спек­цию для над­зо­ра за ни­ми, рас­ши­рить пре­по­да­вание в них русмкого языка, литературы и ис­то­рии, са­мо пре­по­да­ва­ние пол­но­стью пе­ре­дать русским учи­те­лям. Ко­гда ка­то­лич. епи­ско­пы от­ка­за­лись до­пус­тить русских учи­те­лей в се­ми­на­рии, а МВД под­дер­жа­ло их, Имеретинский вы­ра­зил ре­ши­тель­ный про­тест, ука­зы­вая, что польская оп­по­зи­ция рас­це­нит это как свою по­бе­ду.

В 1898 году чле­ны Польской со­циа­ли­стической пар­тии вы­кра­ли и опуб­ли­ко­ва­ли Все­под­дан­ней­шую за­пис­ку Имеретинского от 12(24).01.1898 года, в ко­то­рой он из­ла­гал императору Ни­ко­лаю II своё мне­ние и пред­ло­же­ния по ря­ду во­про­сов, свя­зан­ных с управ­ле­ни­ем Цар­ст­вом Поль­ским (на русском языке из­да­на Фон­дом воль­ной русской прес­сы в Лон­до­не в сборнике «Тай­ны на­шей го­су­дар­ст­вен­ной по­ли­ти­ки в Поль­ше», 1899 год). Пуб­ли­ка­ция спо­соб­ст­во­ва­ла дис­кре­ди­та­ции по­ли­ти­ки Имеретинского в гла­зах польской об­ще­ст­вен­но­сти.

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Ис­точники :

Tajne dokumenty rzadu rosyjskiego w sprawach polskich: Memoryał ks. Imeretyńs­kiego, Protokóły Komitetu Ministrów, Nota Kancelaryi Komitetu Ministrów. Londyn, 1899;

Jaśkiewicz L. Memoriał generał-gubernatora warszawskiego, ks. Aleksandra Imeretyńskiego z 14 listopada 1897 r. // Przegląd historyczny. 1994. № 4.