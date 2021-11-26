ИМАМАТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Мусульманское теократическое государство, существовавшее на территории Дагестана и Чечни в 1828-1859 гг.

В связи с распространением мюридизма на Северном Кавказе с 1824 г. происходили восстания в поддержку имамата. Первый имам Дагестана и Чечни Гази-Магомед (1828-1832) требовал беспрекословного следования шариату, угрожая наказанием всем ослушавшимся. Со своими сторонниками обходил «аул за аулом, чтобы силой вернуть грешников на праведный путь, наставить заблудших и сокрушить преступное начальство аулов». Гази-Магомед вел борьбу против аварских ханов и объявил русским священную войну — газават . После неудачной попытки в 1830 г. овладеть столицей Аварии Хунзахом, в 1831-1832 гг. осаждал Дербент, Грозный, разорил Кизляр и др., захватывал заложников, за которых получал выкуп (этим занимались и остальные имамы). Под натиском русских войск был оттеснен в горы. 17 октября 1932 российская армия взяла Гимры. Имам с 50 мюридами бросился на прорыв из крепости и погиб. Спаслись только двое его сподвижников, в т.ч. Шамиль. Вторым имамом стал сподвижник Гази-Магомета Гамзат-бек (1832-1834). Он писал русскому командованию, что «согласен пойти на примирение…, если это не пойдет во вред шариату». Соглашения достичь не удалось. Продолжалась вражда имамов и с аварской знатью. Гамзат-бек захватил Хунзах и перебил семью аварских ханов, включая женщин. В сентябре 1834 г. в отмщение за это убийство он был зарублен при входе в мечеть. 18 октября 1834 г. российские войска взяли центр движения аул Гоцатль. «Народ и ученые» избрали имамом Шамиля . Ему удалось на время объединить разноплеменных горцев и достичь наибольшего могущества имамата, который просуществовал до 1859 г.

Автор статьи: Шубин А.В.