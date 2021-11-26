ГАЗАВАТ

ГАЗАВАТ - вой­на му­суль­ман за ве­ру, один из ви­дов джи­ха­да.

От арабского «на­бег». Вос­хо­дит к на­бе­гам бе­ду­ин­ских пле­мён, иг­рав­ших боль­шую роль в жиз­ни ко­че­вых об­ществ до­му­суль­ман­ской Ара­вии. Пер­вым Газаватом ста­ли по­хо­ды му­суль­ман про­тив языч­ни­ков Мек­ки (в 623-630 годы), ор­га­ни­зо­ван­ные Му­хам­ме­дом из Ме­ди­ны. Во вре­мя арабских и ос­ман­ских за­вое­ва­ний под Газаватом по­ни­ма­ли рей­ды бор­цов за ве­ру на по­гра­нич­ные зем­ли «не­вер­ных», счи­тав­шие­ся, со­глас­но ша­риа­ту, тер­ри­то­ри­ей вой­ны (дар аль-харб). Су­ще­ст­ву­ет тен­ден­ция пре­уве­ли­чи­вать роль Газават в ис­ла­ме.

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