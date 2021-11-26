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ГАЗАВАТ
ГАЗАВАТ - война мусульман за веру, один из видов джихада.
От арабского «набег». Восходит к набегам бедуинских племён, игравших большую роль в жизни кочевых обществ домусульманской Аравии. Первым Газаватом стали походы мусульман против язычников Мекки (в 623-630 годы), организованные Мухаммедом из Медины. Во время арабских и османских завоеваний под Газаватом понимали рейды борцов за веру на пограничные земли «неверных», считавшиеся, согласно шариату, территорией войны (дар аль-харб). Существует тенденция преувеличивать роль Газават в исламе.
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