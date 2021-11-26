ГАМЗАТ-БЕК

ГАМЗАТ-БЕК - второй имам Дагестана и Чечни, избран в 1832 или 1833 году.

Про­ис­хо­дил из знат­ной гор­ской се­мьи. Учил­ся в мед­ре­се в селе Чох, за­тем - у из­вест­ного уле­ма Саи­да Ара­кан­ско­го (изу­чал арабский язык, ри­то­ри­ку, пра­во и др.). В середине 1820-х годов при­сое­ди­нил­ся к Га­зи-Ма­го­ме­ду, воз­гла­вив от­ряд гор­ской мо­ло­дё­жи из села Го­цатль. Бу­ду­чи наи­бом Га­зи-Ма­го­ме­да, уча­ст­во­вал в его по­хо­дах про­тив различных гор­ских об­ществ в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. Осе­нью 1830 года в За­ка­та­лах был аре­сто­ван русским ко­ман­до­ва­ни­ем и под кон­во­ем от­прав­лен в Тиф­лис, од­на­ко в начале 1831 года по хо­да­тай­ст­ву Ас­лан-ха­на Ка­зи­ку­мух­ско­го ос­во­бо­ж­дён. Примк­нул к вой­ску Га­зи-Ма­го­ме­да. Осе­нью 1832 года, со­брав в Го­цат­ле от­ряд около 1 тысячи человек, дви­нул­ся к се­ле­нию Гим­ры, где был оса­ж­дён Га­зи-Ма­го­мед, од­на­ко по­мочь ему не смог.

Став има­мом, про­дол­жил по­ли­ти­ку Га­зи-Ма­го­ме­да по рас­про­стра­не­нию ша­риа­та, сле­дуя его так­ти­ке стре­мительных на­бе­гов на зем­ли сель­ских об­щин и ме­ст­ных фео­да­лов. В 1833-1834 годы под­чи­нил боль­шин­ст­во рай­онов Ава­рии; для объ­еди­не­ния зе­мель под сво­ей вла­стью про­дол­жил ис­треб­ле­ние гор­ской зна­ти (её иму­ще­ст­во кон­фи­ско­вы­ва­лось). Ле­том 1834 года в ре­зуль­та­те оса­ды ов­ла­дел сто­ли­цей Авар­ско­го хан­ст­ва - Хун­за­хом и пе­ре­бил всю хан­скую се­мью, в том числе пра­ви­тель­ни­цу - хан­шу Па­ху-Би­ке и её сы­но­вей - Ну­ца­ла, Ум­ма и Сур­хая (их ма­ло­лет­ний брат Бу­лач был пле­нён и впо­след­ствии убит по при­ка­зу Ша­ми­ля). На тер­ри­то­рии Северо-Западного Да­ге­ста­на и Южной Чеч­ни, под­вла­ст­ной Аварскому хан­ст­ву, Гамзат-бек про­дол­жил соз­да­ние са­мо­сто­ятельного го­су­дар­ст­ва - Има­ма­та , вме­сте с тем сам бы­стро пре­вра­щал­ся в тра­диционного авар­ско­го пра­ви­те­ля. Сто­ли­цей но­во­го государственного фор­ми­ро­ва­ния был объ­яв­лен Хун­зах, ту­да пе­ре­ве­зе­на и вся каз­на.

При Гамзат-беке окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась струк­ту­ра управ­ле­ния гор­ски­ми тер­ри­то­рия­ми. Она со­стоя­ла из раз­ветв­лён­ной се­ти за­мес­ти­те­лей Гамзат-бека - наи­бов, фак­ти­че­ски на­мест­ни­ков има­ма и его пол­но­моч­ных пред­ста­ви­те­лей в ка­ж­дом рай­оне. Имен­но эту струк­ту­ру ис­поль­зо­вал Ша­миль, за­вер­шая соз­да­ние еди­ной сис­те­мы управ­ле­ния Има­ма­том в 1830-1840-е годы. Жё­ст­кие дей­ст­вия Гамзат-бека вы­зва­ли не­до­воль­ст­во сре­ди авар­цев, в пер­вую оче­редь сре­ди жи­те­лей Хун­за­ха. Он был убит в ре­зуль­та­те за­го­во­ра, воз­глав­ляе­мо­го Ос­ма­ном и Хад­жи-Му­ра­том - мо­лоч­ны­ми брать­я­ми аварских ха­нов, убитых Гамзат-беком. Пре­ем­ни­ком Гамзат-бека стал Ша­миль.

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