ГАМЗАТ-БЕК
ГАМЗАТ-БЕК - второй имам Дагестана и Чечни, избран в 1832 или 1833 году.
Происходил из знатной горской семьи. Учился в медресе в селе Чох, затем - у известного улема Саида Араканского (изучал арабский язык, риторику, право и др.). В середине 1820-х годов присоединился к Гази-Магомеду, возглавив отряд горской молодёжи из села Гоцатль. Будучи наибом Гази-Магомеда, участвовал в его походах против различных горских обществ в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов. Осенью 1830 года в Закаталах был арестован русским командованием и под конвоем отправлен в Тифлис, однако в начале 1831 года по ходатайству Аслан-хана Казикумухского освобождён. Примкнул к войску Гази-Магомеда. Осенью 1832 года, собрав в Гоцатле отряд около 1 тысячи человек, двинулся к селению Гимры, где был осаждён Гази-Магомед, однако помочь ему не смог.
Став имамом, продолжил политику Гази-Магомеда по распространению шариата, следуя его тактике стремительных набегов на земли сельских общин и местных феодалов. В 1833-1834 годы подчинил большинство районов Аварии; для объединения земель под своей властью продолжил истребление горской знати (её имущество конфисковывалось). Летом 1834 года в результате осады овладел столицей Аварского ханства - Хунзахом и перебил всю ханскую семью, в том числе правительницу - ханшу Паху-Бике и её сыновей - Нуцала, Умма и Сурхая (их малолетний брат Булач был пленён и впоследствии убит по приказу Шамиля). На территории Северо-Западного Дагестана и Южной Чечни, подвластной Аварскому ханству, Гамзат-бек продолжил создание самостоятельного государства - Имамата, вместе с тем сам быстро превращался в традиционного аварского правителя. Столицей нового государственного формирования был объявлен Хунзах, туда перевезена и вся казна.
При Гамзат-беке окончательно сформировалась структура управления горскими территориями. Она состояла из разветвлённой сети заместителей Гамзат-бека - наибов, фактически наместников имама и его полномочных представителей в каждом районе. Именно эту структуру использовал Шамиль, завершая создание единой системы управления Имаматом в 1830-1840-е годы. Жёсткие действия Гамзат-бека вызвали недовольство среди аварцев, в первую очередь среди жителей Хунзаха. Он был убит в результате заговора, возглавляемого Османом и Хаджи-Муратом - молочными братьями аварских ханов, убитых Гамзат-беком. Преемником Гамзат-бека стал Шамиль.