ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский военачальник, граф, генерал от инфантерии , генерал-адъютант.

Сын под­по­ру­чи­ка, вы­ход­ца из кре­сть­ян. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На во­енной служ­бе с 1821 года. Уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. В 1821-1834 годах слу­жил в Тен­гин­ском и Ку­рин­ском (с 1824 года) пехотных пол­ках Отдельного Кавказского кор­пу­са, в со­ста­ве по­след­не­го уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вы­сту­п­ле­ний гор­цев в Ку­бин­ском и Шир­ван­ском хан­ст­вах и в русско-персидской вой­не 1826-1828 годов. В 1831 году от­ли­чил­ся в бою у города Тар­ки про­тив от­ря­да Га­зи-Ма­го­ме­да, был ра­нен в го­ло­ву пу­лей на­вы­лет, за что по­лу­чил про­зви­ще Уч-гёз (Трёх­гла­зый). С 1834 года в Ап­ше­рон­ском пехотном пол­ку, от­ли­чил­ся при штур­ме ау­лов Гим­ры и Го­цатль. С декабря 1836 года адъ­ю­тант 1-й бри­га­ды 19-й пехотной ди­ви­зии (командующий - генерал-майор Ф.К. Клю­ки фон Клю­ге­нау), с 1838 года адъ­ю­тант Клю­ки фон Клю­ге­нау. В 1837 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах россйского ко­ман­до­ва­ния с Ша­ми­лем. С 1841 года кой­су­бу­лин­ский при­став, ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию влия­ния Ша­ми­ля. Уча­ст­ник Ич­ке­рий­ской экс­пе­ди­ции генерал-лейтенанта П.Х. Граб­бе (1842) и Авар­ской экс­пе­ди­ции Клю­ки фон Клю­ге­нау (1843). С 1844 года командующий Волг­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка, с 1846 года – Дагестанского пехотного пол­ка, во гла­ве по­след­не­го уча­ст­во­вал в раз­гро­ме от­ря­дов Ша­ми­ля генерал-лейтенантом В.О. Бе­бу­то­вым у села Ку­ти­ши (1846). С 1849 года командующий 1-й бри­га­ды 20-й пехотной ди­ви­зии, с 1850 года – 2-й бри­га­ды 19-й пехотной ди­ви­зии и од­но­вре­мен­но начальник пра­во­го флан­га Кавказской ук­ре­п­лён­ной ли­нии. В 1851 году, одер­жав по­бе­ду над Му­хам­ме­дом-Эми­ном (наиб и пред­ста­ви­тель Ша­ми­ля на Северо-Западном Кав­ка­зе), пе­ре­нёс пе­ре­до­вую ук­ре­п­лён­ную ли­нию на реку Бе­лая, соз­дав пред­по­сыл­ки для окон­чательного за­вое­ва­ния Северо-Западного Кав­ка­за. С 1855 года командующий 20-й пехтной ди­ви­зии и ле­во­го флан­га (с 1856 года – ле­во­го кры­ла) Кавказской ук­ре­п­лён­ной ли­нии. Евдокимов – один из раз­ра­бот­чи­ков и главный ис­пол­ни­тель пла­на по окон­чательному раз­гро­му от­ря­дов Ша­ми­ля . Под его ру­ко­во­дством российские вой­ска за­хва­ти­ли всю тер­ри­то­рию Чеч­ни, взя­ли штур­мом ре­зи­ден­цию Ша­ми­ля – Ве­де­но (1859). Уча­ст­ник Гу­ни­ба штур­ма 1859 года. Евдокимова от­ли­ча­ла скру­пу­лёз­ность в раз­ра­бот­ке опе­ра­ций и ос­но­ва­тель­ность в их про­ве­де­нии, что при­во­ди­ло к ми­нимальным по­те­рям в вой­сках. В 1860-1864 годах начальник Ку­бан­ской области и ко­мандующий все­ми вой­ска­ми в ней. По­сле на­зна­че­ния в 1862 году глав­но­ко­мандующим Кавказской ар­ми­ей великого князя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча Евдокимов фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми российских войск на за­клю­чительном эта­пе вой­ны на Западном Кав­ка­зе. В начале 1865 года на­зна­чен со­сто­ять при на­ме­ст­ни­ке на Кав­ка­зе и прак­ти­че­ски ото­шёл от дел. В на­гра­ду за служ­бу по­лу­чил 7,8 тысяч десятин зем­ли в Ку­бан­ской области.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й (1843), 3-й (1858) и 2-й (1864) сте­пе­ни, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го с ме­ча­ми (1858), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1871) и другими.

Исторические ис­точники:

Ак­ты, со­б­ран­ные Кав­каз­ской Ар­хео­гра­фи­че­ской ко­мис­си­ею. Тиф­лис, 1881–1904. Т. 8–12;

Крав­цов И. С. Кав­каз и его вое­на­чаль­ни­ки Н. Н. Му­равь­ев, кн. А. И. Ба­ря­тин­ский и граф Н. И. Ев­до­ки­мов. СПб., 1886;

Пись­ма кня­зя А. И. Ба­ря­тин­ско­го к Н. И. Ев­до­ки­мо­ву 1856–1859 // Рус­ская ста­ри­на. 1886. № 10.