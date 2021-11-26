ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.

Из ро­да Дон­ду­ко­вых-Кор­са­ко­вых . Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1840 год).

С 1841 года на во­енной служ­бе. От­ли­чил­ся в Дар­гин­ской экс­пе­ди­ции 1845 года в хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов а так­же в Крым­скую вой­ну 1853-1856 годов на Кав­каз­ском театре военных действий в сра­же­нии при Кю­рюк-Да­ре (1854 год) и, ко­ман­дуя Ни­же­го­род­ским дра­гун­ским пол­ком (1855-1858 годы), при штур­ме кре­по­сти Карс (1855 год).

В 1846-1852 годах адъ­ю­тант на­ме­ст­ни­ка на Кав­ка­зе князя М. С. Во­рон­цо­ва. Начальник шта­ба Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (май 1859 - октябрь 1863 годов), уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го . С 1868 года в Министерстве внутренних дел, председатель ко­мис­сий: для пе­ре­смот­ра уза­ко­не­ний по пе­ре­се­ле­нию кре­сть­ян, для со­став­ле­ния про­ек­та об уп­разд­не­нии ми­ро­вых по­сред­ни­ков.

Ге­не­рал-адъ­ю­тант (1869 год). Ки­ев­ский, по­доль­ский и во­лын­ский генерал-гу­бер­на­тор (1869-1878 годы), од­но­вре­мен­но с 1877 года и действующий ко­мандующий вой­ска­ми Ки­ев­ско­го военного округа.

Про­дол­жил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на умень­ше­ние влия­ния в Юго-Западном крае польского дво­рян­ст­ва. Пред­ла­гал вве­сти в Юго-Западном крае зем­ст­ва. Вме­сте с тем в 1877 году по ини­циа­ти­ве Дондукова-Корсакова при­ос­та­новле­но вы­се­ле­ние чин­ше­ви­ков (мел­ких польских зем­ле­вла­дель­цев) с арен­до­ван­ных ими зе­мель в Юго-Западном крае, соз­да­на ко­мис­сия для раз­ра­бот­ки чин­ше­вой ре­фор­мы (смотрите Чин­ше­вое пра­во).

Ви­дя в украинской ин­тел­ли­ген­ции про­ти­во­вес польскому влия­нию, со­дей­ст­во­вал от­кры­тию в Кие­ве Юго-Западного от­де­ла Русского географического общества (1873 год; от­дел стал цен­тром ук­раи­но­филь­ско­го дви­же­ния), в 1876 году вы­сту­пил с про­тес­том про­тив так называемого Эм­ско­го ука­за императора Алек­сан­дра II, ко­то­рый пред­пи­сы­вал за­крыть Юго-Западный от­дел Русского географического общества, за­пре­тить ввоз в Рос­сию и из­да­ние в ней книг на «ма­ло­рус­ском на­ре­чии», уст­раи­вать пуб­лич­ные чте­ния на украинском языке («как имею­щие в на­стоя­щее вре­мя ха­рак­тер ук­раи­но­филь­ских ма­ни­фе­ста­ций»).

С на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов Дондуков-Корсаков ко­ман­до­вал 13-м ар­мей­ским кор­пу­сом, с февраля 1878 года - Восточным (Ру­щук­ским) от­ря­дом. Российской империи ко­мис­сар в Бол­га­рии (1878-1880 годы), ко­ман­до­вал российским ок­ку­пационным кор­пу­сом (1879-1880 годы); ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей но­во­го управ­ле­ния Бол­га­ри­ей. Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пер­во­на­чаль­но­го про­ек­та Ор­га­нического ус­та­ва Бол­га­рии, ко­то­рый стал ос­но­вой Тыр­нов­ской кон­сти­ту­ции 1879 года. От­крыл пер­вое Великое народное со­б­ра­ние Бол­га­рии, из­брав­шее болгарского кня­зя - Алек­сан­д­ра I Бат­тен­берг­ско­го.

Член Государственного со­ве­та (1879 год). Временный харь­ков­ский (1880-1881 годы) и одес­ский (1881-1882 годы) генерал-гу­бер­на­тор, ко­мандующий вой­ска­ми Харь­ков­ско­го военного округа (1880-1881 годы). Был про­тив су­ро­вых на­ка­за­ний за по­ли­тические пре­сту­п­ле­ния. В 1881 году воз­гла­вил ко­мис­сию по вы­ра­бот­ке но­во­го «Уч­ре­ж­де­ния Кав­каз­ско­го края», ко­то­рое вве­де­но в дей­ст­вие в 1883 году и пре­ду­смат­ри­ва­ло уп­разд­не­ние Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, пре­дос­тав­ле­ние б ́oль­ших пол­но­мо­чий на Кав­ка­зе центральным ве­дом­ст­вам, а так­же уп­ро­ще­ние струк­ту­ры ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Глав­но­на­чаль­ст­вую­щий гражданской ча­стью на Кав­ка­зе и ко­мандующий вой­ска­ми Кав­каз­ско­го военного округа (1882-1890 годы), на­каз­ной ата­ман кав­каз­ских ка­зачь­их войск (1885-1890 годы). По ини­циа­ти­ве Дондукова-Корсакова в За­кав­ка­зье му­суль­ма­не бы­ли урав­не­ны в пра­вах с ли­ца­ми хри­сти­ан­ских ве­ро­ис­по­ве­да­ний в сфе­ре городского са­мо­управ­ле­ния (1888 год), при­зна­ны имею­щи­ми «об­ще­ст­вен­ное зна­че­ние» ис­точ­ни­ки кав­каз­ских ми­неральных вод [указ императора Алек­сан­д­ра III от 18(30).04.1886 года], на­ча­то их бла­го­ус­т­рой­ст­во, Кав­каз раз­де­лён на четыре гор­ных ок­ру­га (1887 год).

Ав­тор пер­вой ра­бо­ты о ро­де князей Дон­ду­ко­вых-Кор­са­ко­вых (1886 год).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния о кам­па­нии 1855 года в Ази­ат­ской Тур­ции // Кав­каз­ский сбор­ник. 1876. Т. 1;

Князь М. С. Во­рон­цов. Вос­по­ми­на­ния. СПб., 1902;

Мои вос­по­ми­на­ния: В 2 ч. СПб., 1902–1903;

Из вос­по­ми­на­ний. СПб., 1903.

Иллюстрация:

А. М. Дон­ду­ков-Кор­са­ков. Ли­то­гра­фия ра­бо­ты П. Ф. Бо­ре­ля. 1880. Архив БРЭ.