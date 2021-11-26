ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.
Из рода Дондуковых-Корсаковых. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1840 год).
С 1841 года на военной службе. Отличился в Даргинской экспедиции 1845 года в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов а также в Крымскую войну 1853-1856 годов на Кавказском театре военных действий в сражении при Кюрюк-Даре (1854 год) и, командуя Нижегородским драгунским полком (1855-1858 годы), при штурме крепости Карс (1855 год).
В 1846-1852 годах адъютант наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова. Начальник штаба Донского казачьего войска (май 1859 - октябрь 1863 годов), участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 года в Области войска Донского. С 1868 года в Министерстве внутренних дел, председатель комиссий: для пересмотра узаконений по переселению крестьян, для составления проекта об упразднении мировых посредников.
Генерал-адъютант (1869 год). Киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1869-1878 годы), одновременно с 1877 года и действующий командующий войсками Киевского военного округа.
Продолжил политику, направленную на уменьшение влияния в Юго-Западном крае польского дворянства. Предлагал ввести в Юго-Западном крае земства. Вместе с тем в 1877 году по инициативе Дондукова-Корсакова приостановлено выселение чиншевиков (мелких польских землевладельцев) с арендованных ими земель в Юго-Западном крае, создана комиссия для разработки чиншевой реформы (смотрите Чиншевое право).
Видя в украинской интеллигенции противовес польскому влиянию, содействовал открытию в Киеве Юго-Западного отдела Русского географического общества (1873 год; отдел стал центром украинофильского движения), в 1876 году выступил с протестом против так называемого Эмского указа императора Александра II, который предписывал закрыть Юго-Западный отдел Русского географического общества, запретить ввоз в Россию и издание в ней книг на «малорусском наречии», устраивать публичные чтения на украинском языке («как имеющие в настоящее время характер украинофильских манифестаций»).
С началом русско-турецкой войны 1877-1878 годов Дондуков-Корсаков командовал 13-м армейским корпусом, с февраля 1878 года - Восточным (Рущукским) отрядом. Российской империи комиссар в Болгарии (1878-1880 годы), командовал российским оккупационным корпусом (1879-1880 годы); руководил организацией нового управления Болгарией. Участвовал в разработке первоначального проекта Органического устава Болгарии, который стал основой Тырновской конституции 1879 года. Открыл первое Великое народное собрание Болгарии, избравшее болгарского князя - Александра I Баттенбергского.
Член Государственного совета (1879 год). Временный харьковский (1880-1881 годы) и одесский (1881-1882 годы) генерал-губернатор, командующий войсками Харьковского военного округа (1880-1881 годы). Был против суровых наказаний за политические преступления. В 1881 году возглавил комиссию по выработке нового «Учреждения Кавказского края», которое введено в действие в 1883 году и предусматривало упразднение Кавказского наместничества, предоставление б ́oльших полномочий на Кавказе центральным ведомствам, а также упрощение структуры местной администрации. Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного округа (1882-1890 годы), наказной атаман кавказских казачьих войск (1885-1890 годы). По инициативе Дондукова-Корсакова в Закавказье мусульмане были уравнены в правах с лицами христианских вероисповеданий в сфере городского самоуправления (1888 год), признаны имеющими «общественное значение» источники кавказских минеральных вод [указ императора Александра III от 18(30).04.1886 года], начато их благоустройство, Кавказ разделён на четыре горных округа (1887 год).
Автор первой работы о роде князей Дондуковых-Корсаковых (1886 год).
Сочинения:
Воспоминания о кампании 1855 года в Азиатской Турции // Кавказский сборник. 1876. Т. 1;
Князь М. С. Воронцов. Воспоминания. СПб., 1902;
Мои воспоминания: В 2 ч. СПб., 1902–1903;
Из воспоминаний. СПб., 1903.
Иллюстрация:
А. М. Дондуков-Корсаков. Литография работы П. Ф. Бореля. 1880. Архив БРЭ.