БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович

Российский военный и государственный деятель, князь, генерал-фельдмаршал.

Службу начал в 1831 юнкером в кавалергардском полку. В марте 1835 командирован на Кавказ, где за участие в боях против горцев награжден золотой саблей (смотрите Кавказская война ). С 1836 состоял при будущем императоре Александре II . Дальнейшая карьера связана с Кавказом. С 1847 — командующий Кабардин­ского егерского полка, с 1850 — Кавказской резервной гренадерской бригады, с 1851 — 20-й пехотной дивизии и и. о. начальника левого фланга Кавказской линии. В ходе Крымской войны с июля 1853 — и. о. начальника Главного штаба на Кавказе, с октября того же года — командующий корпусом.

С января 1856 — командующий гвардейским резервным пехотным корпусом, с июля — главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом и и. о. Кавказского наместника. За взятие под Гунибом в плен Шамиля (в июле 1859) и разгром его основных сил отмечен орденами Св. Георгия 2-й степени и Св. Андрея Первозванного с мечами.

В последующем занимался военно-административным устройством края, руководил подавлением выступлений горцев и волнений казаков. В декабре 1862 вышел в отставку с оставлением членства в Госсовете . Выступил против военных реформ 1860—1870-х.

В начале Русско-турецкой войны 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв .) император отклонил кандидатуру Б. на пост главнокомандующего русской армии.

Сочинения:

Письма князя А. И. Барятинского к Н. И. Евдокимову // Русская cтарина. 1886. Т. 52. № 10.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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