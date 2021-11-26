АВАЛОВ ИВАН СОЛОМОНОВИЧ

Ранние годы и начало военной службы

Иван Соломонович Авалов (Авалишвили) родился в 1796 г. в г. Тифлисе. Его предки – грузинские князья из рода Авалишвили, ведущие свое начало от князей Цицишвили. Его предок – князь Георгий Иоаннович Авалишвили от имени Грузии подписал договор с Россией о вхождении Грузии в состав Российской империи.

В 1811 г. началась военная карьера А. Он был зачислен в чине подпрапорщика в состав Кабардинского мушкетерского полка. Уже в молодые годы А. стал участников военных операций в Кавказском регионе, сражался с турками и персами. В 1813 г. боролся с грузинским царевичем Александром биз Сабуэ.

Военная карьера

Постепенно продвигался по карьерной лестнице. С 1815 г. – прапорщик, с 1817 г. – подпоручик, с 1818 г. – поручик, с 1823 г. – штабс-капитан, с 1825 г. – капитан. Все это время А. сражался с горцами, лезгинами, чеченцами и дагестанцами. Успех и отвага позволили А. быстро получать новые чины.

В 1826 г. А. находился в чеченских землях, однако вскоре оставил этот край из-за начавшейся войны. Участник Русско-персидской войны. Сражался в составе Закавказской армии. Бился против персов у Елисаветполя. В 1827 г. осаждал и брал Сардарабад, Эривань и Аббас-Абад. Сражался с турками.

Гражданская служба и военные успехи

В 1830 г. А. оставил военную службу и перешел к гражданской жизни. Исполнял должность Пшаво-Хевсурского пристава. В 1831 г. получил перевод в Управление горскими народами Кавказа.

С 1835 г. – майор. В 1840 г. последовало возвращение А. на военную службу. С 1842 г. – подполковник. Получил назначение управляющим 1-м и 2-м Осетинскими участками, окружной начальник Осетинского округа. С 1843 г. – главный начальник горских народов Грузино-Имеретинской губернии. С 1846 г. – полковник.

С 1850 г. – начальник 1-й бригады Грузинских линейных батальонов. Участник сражений против турок на Кавказе в 1853 г. За успешную компанию повышен до генерал-майора.

В 1859 г. А. окончательно оставил военную службу и перешел к мирной жизни. За свою жизнь А. принял участие во многих войнах и битвах, сражаясь на фронтах двух Русско-турецких, двух Русско-персидских, Кавказской, Крымской войн. Военные заслуги были Высочайше оценены, и в коллекции А. хранились два ордена Св. Владимира 4-й степени, золотое оружие «За храбрость».

Умер А. в 1860 г.