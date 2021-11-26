АНДРОНИКОВ (Андроникашвили), Иван Малхазеевич

Грузинский князь, герой Кавказской и Крымской войн, генерал-майор (1847), генерал от кавалерии (1868).

Начал службу в 1817 юнкером в Лейб-гвардейском конном полку, корнет (1818). С 1824 — майор, командир кавказского дивизиона в Нижегородском драгунском полку на Кавказе, с 1827 подполковник, с 1828 полковник. В 1849–1856 — тифлисский генерал-губернатор. С 1856 состоял при главнокомандующем на Кавказе. Во время Персидской войны (1826–1828) участвовал в Елизаветпольском сражении. В русско-турецкую войну 1828–1829 отличился при штурме Ахалкалаки, в бою под Ахалцыхом и при взятии Байбурта. Участвовал в походе против горцев на Лезгинской линии в 1837, руководил карательными экспедициями в Осетии (1840 и 1850), отличился в Дагестанском походе 1841 и при штурмах аулов в 1847. В 1853, в начале войны с Турцией, командуя 5-тысячным отрядом, разбил 20-тысячный корпус турок под Ахалцыхом. В сражении на р. Чолоке отряд князя содействовал разгрому корпуса Селима- паши .

Автор статьи: Цыганова Л.А.