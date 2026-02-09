Первые железные дороги в России Строительству первой в России железной дороги предшествовало 15 лет ожесточённых споров. Ещё 8 июля 1826 года Ведомство путей сообщения обсудило предложения по строительству железных дорог в России и отклонило их с мотивировкой: "подобные дороги экономически невыгодны, а их содержание в условиях нашего климата, особенно в зимнее время, представляется крайне затруднительным".

Строительству первой в России железной дороги предшествовало 15 лет ожесточённых споров. Ещё 8 июля 1826 года Ведомство путей сообщения обсудило предложения по строительству железных дорог в России и отклонило их с мотивировкой: "подобные дороги экономически невыгодны, а их содержание в условиях нашего климата, особенно в зимнее время, представляется крайне затруднительным".

Но сторонники нового вида транспорта не сдавались, доказывая, что для внутренней торговли железные дороги куда перспективнее и дешевле прокладывания искусственных каналов между крупными реками, что долгие годы считалось единственным решением транспортной проблемы. Председатель Вольного экономического общества Николай Мордвинов уверял: "Из всех путей сообщения железные дороги могут быть самыми полезнейшими... Паровая машина может проходить за сутки от 300 до 400 вёрст, следовательно, грузовые тяжести от Екатеринбурга, Астрахани, Одессы могли бы доходить до Петербурга в 6-10 дней"

Их оппоненты упирали на запугивание "негативными последствиями" проекта. Так министр финансов Егор Канкрин на полном серьёзе заявлял, что Россию в 1812 году спасло от захвата Наполеоном… бездорожье. А вот был бы у французов железнодорожный транспорт, они бы и сами скорее добрались до Москвы, и с подвозом продовольствия проблем бы не было. Он же указывал на опасность железных дорог для самодержавия, уверяя: "Железные дороги уничтожат столь необходимую общественную иерархию, новый вид транспорта приведет к равенству сословий, так как сановник и простак, барин и мужик поедут, сидя рядом в вагоне, в одном посаде".

Понятно, что конечное решение было за императором, и Николай I проект одобрил. Главным мотивом было то, что по железным дорогам можно в случае надобности быстро перебросить войска и организовать их снабжение, что при российских расстояниях всегда было проблемой. В 1847 году императору представили записка, где отмечалось, что железная дорога даст возможность при необходимости за 60 часов перебросить из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург до 60 тыс. чел. пехоты или 6840 чел. кавалерии с лошадьми. С 14 по 16 августа 1851 года из Санкт-Петербурга в Москву были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

Кстати, вторую железную дорогу (Варшаво-Венскую) построили 1 сентября 1848 года, соединив принадлежащее России Царство Польское с Австро-Венгерской империей. Изначально вроде как для вывоза угля из Домбровского бассейна в Пруссию, а польские товары – в Центральную Россию. Но когда в 1849г в Австро-Венгрии вспыхнуло венгерское восстание, по ней в помощь австрийцам была переброшена дивизия генерала Фёдора Панютина. И как знать, если бы железную дорогу сумели построить до Крыма накануне Крымской войны, возможно, не было бы у русской армии проблем со снабжением, из-за которых пришлось сдать Севастополь.

Что же касается первой (Николаевской) железной дороги, то проект был поистине гигантским и длился 8 лет. Более 800 тыс. рабочих на пути между Москвой и Санкт-Петербургом построили 184 моста, 34 станции, 69 каменных и чугунных водопропускных труб и два вокзала – Николаевский (ныне – Московский) в Санкт-Петербурге и Петербургский (ныне Ленинградский) в Москве. При этом колея шириной 1524см. отличалась от европейской: наши инженеры за опытом ездили в США и норматив колеи взяли оттуда. Колея эта и поныне называется "русской". Хотя правильнее было бы называть её "американской".

К моменту открытия Николаевская железная дорога была самой длинной двухпутной магистралью в мире – длиною в 644км. Против зимних заносов придумали средство. Предложил его инженер Николай Миклуха (кстати, отец знаменитого путешественника Миклухо-Маклая) – высаживать вдоль путей деревья для частичного снегозадержания. Способ оказался настолько эффективным, что применяется и сегодня. Вагоны поделили на классы, и если в первом классе на вагон приходилось лишь 8 комфортабельных кресел, то в низшем классе в вагоне могли ехать до 100 человек.

Любопытно происхождение слова "вокзал". Двигались первые поезда со скоростью порядка 50 км. в час – не быстрее ямской тройки., и Герстнер опасался, что проект не окупится. Нужно было нечто, что сегодня назвали бы рекламным ходом. С начала XIX века в России стали появляться позаимствованные из Англии вокс-холлы (Vaux-halls)— общественные сады с музыкой.Так один такой Vaux-hall построили на конечной станции Николаевской железной дороги – в Павловске. Это фактически филармония на открытом воздухе, которая иногда работала бесплатно. Павловский вокзал (так его произносили на русский лад) прославился на всю Россию, особенно после того, как в 1856 году приехавший в город на гастроли знаменитый музыкант и композитор Иоганн Штраус, который выступал на Павловском Vaux-hall как дерижёр целых 10 лет. И не он один: позднее там выступали Собинов, Рахманинов и Шаляпин. А слово "вокзал" прижилось, и им стали называть то, что мы сейчас под этим словом понимаем.