ЗEМСКОЕ ДВИЖEНИЕ

Земское движение — в России во 2-й половине XIX — начале XX в. либерально-оппозиционное движение за расширение прав земства и создание общегосударственного органа земского представительства.

Почти сразу после открытия в 1864 земских учреждений начались их столкновения с правительством. Требования земств об увеличении их финансовых и хозяйственно-административных полномочий, необходимом для более эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, нередко воспринимались правительством как подрывные акции и влекли за собой репрессии (вследствие подобного конфликта в 1867 было закрыто петербургское земство, а его руководители высланы). В условиях кризиса самодержавия на рубеже 1870—1880-х требования земств приобрели политический характер: все чаще стали звучать их призывы к власти о введении гражданских прав и свобод, о создании центрального земства. В апреле 1879 в Москве состоялся 1-й нелегальный земский съезд, который поставил вопрос о созыве Учредительного собрания .

После некоторого затишья в период торжества правительственной реакции в 1880-х активность З. д. резко возросла в связи с голодом 1891—1892. Широкое участие земств в борьбе с голодом позволило отработать тактику их взаимодействия во всероссийском масштабе. В 1890-х — начале 1900-х нелегальные земские съезды стали регулярными. На них в 1903—1904 были созданы «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов» . Умеренное течение внутри З. д. (Д.Н. Шипов, П.А. Гейден и др.) выступало за так называемое увенчание здания — создание общегосударственного земского органа (Земского собора) без формального ограничения власти царя. Сторонники этого течения впоследствии оформились в партию «Союз 17 октября» . Представители более радикального течения (братья Долгоруковы, И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской и др.) требовали ограничения самодержавия, установления правового порядка и демократической конституции; в октябре 1905 они влились в ряды Конституционно-демократической партии .

После появления Государственной думы и легализации политических партий З. д. пошло на убыль. Последний его всплеск произошел в период Первой мировой войны, когда был создан общероссийский Земский союз (1914—1918, см. Земский и городской союзы ) для содействия правительству в организации снабжения фронта и помощи тыловым службам.

Лит.: Белоконский И. П. Земское движение (Земство и конституция). М., 1910; Либеральное движение в России. 1902—1905 гг. М., 2001; Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала ХХ века. М., 1977; Соловьев К. А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности 1899—1905. М., 2009.