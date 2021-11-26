ПОПОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ
ПОПОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ - российский революционный деятель.
Сын сельского священника. Учился в Екатеринославской духовной семинарии (1868-1872) и Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (1872-1876), которые не окончил. В 1876 году участвовал в «хождении в народ» (в Поволжье), один из главных организаторов тайного общества «Земля и воля» 1870-х годов. В 1877 году в Ростове-на-Дону служил в уездной земской управе, создал народнические кружки среди заводских и железно-дорожных рабочих. В 1878 году вместе с Г.В. Плехановым руководил крупной забастовкой рабочих на Новой бумагопрядильной мануфактуре в Санкт-Петербурге. Занимался устройством народнических «поселений» для пропаганды среди крестьян и организации революционных групп, участвовал в подготовке террористических актов. При расколе «Земли и воли» вместе с другими «деревенщиками» организовал тайное общество «Чёрный передел». Осенью 1879 года в Киеве объединил местных народовольцев и чернопередельцев в единую организацию. В феврале/марте 1880 года арестован, Киевским военно-окружным судом приговорён к смертной казни, заменённой императором Александром II бессрочной каторгой. С 1881 года в Среднекарийской каторжной тюрьме (Забайкалье). Деятельно участвовал в подготовке побега группы узников (И.Н. Мышкин и другие). Был переведён в Нижнекарийскую тюрьму, но в том же году за участие в тюремных беспорядках помещён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. С 1884 года в Шлиссельбургской крепости. Освобождён в соответствии с указом императора Николая II от 21.10(3.11).1905 года об амнистии политических заключённых, до 1908 года в ссылке в Ростовском округе Области войска Донского.
Автор мемуарных очерков - ценного источника по истории радикального народничества и политической каторги (публиковались в журналах «Былое», «Голос минувшего» и других, в 1933 году изданы под редакцией И.А. Теодоровича в книге «Записки землевольца»).