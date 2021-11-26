ПОКРОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА

ПОКРОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА - врач, дея­тель­ни­ца российского фе­ми­ни­ст­ско­го дви­же­ния, пуб­ли­цист.

По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Учи­тель­ни­ца в на­чаль­ной шко­ле в городе Тем­ни­ков Там­бов­ской губернии (1873-1876). Окон­чи­ла жен­ские вра­чеб­ные кур­сы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1881). С 1881 года зем­ский врач в Опо­чец­ком уезде Псков­ской губернии. С 1888 года ра­бо­та­ла в ла­бо­ра­то­рии профессиональной ги­гие­ны А.П. Доб­ро­сла­ви­на в Во­ен­но-медицинской ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ла соз­да­нию при Русском обществе ох­ра­не­ния на­род­но­го здра­вия Ко­мис­сии по улуч­ше­нию жи­лищ ра­бо­чих. Ав­тор ра­бот по са­ни­та­рии и ги­гие­не тру­да и бы­та. Изу­ча­ла по­ло­же­ние и ус­ло­вия жиз­ни про­сти­ту­ток; пер­вой уви­де­ла в за­щи­те прав ра­бот­ниц до­мов тер­пи­мо­сти про­бле­му прав че­ло­ве­ка («О жерт­вах об­ще­ст­вен­но­го тем­пе­ра­мен­та», 1902 год; «Вра­чеб­но-по­ли­цей­ский над­зор за про­сти­ту­ци­ей спо­собст­ву­ет вы­ро­ж­де­нию на­ро­да», 1902 год; «Борь­ба с про­сти­ту­ци­ей», 1902 год). Бы­ла ак­тив­ной сто­рон­ни­цей еди­ной мо­ра­ли для муж­чин и жен­щин, про­па­ган­ди­ро­ва­ла по­ло­вое воз­дер­жа­ние (как для муж­чин, так и для жен­щин).

С конца 1890-х годов вы­сту­па­ла в пе­ча­ти по во­про­сам рав­но­пра­вия жен­щин. Ос­но­ва­тель (1904), ре­дак­тор-из­да­тель (до 1917) и один из ве­ду­щих пуб­ли­ци­стов журнала «Жен­ский вест­ник», ко­то­рый пре­вра­ти­ла в ру­пор российского ли­бе­раль­но­го фе­ми­низ­ма и суф­ра­жиз­ма, с 1915 года - так­же фе­ми­ни­ст­ско­го пат­рио­тиз­ма (Покровская по­ла­га­ла, что жен­щи­ны долж­ны с ору­жи­ем в ру­ках уча­ст­во­вать в 1-й ми­ро­вой вой­не ). Ини­циа­тор соз­да­ния и гла­ва Жен­ской про­грес­сив­ной пар­тии и её «ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на» - Жен­ско­го клу­ба (1906-1917); про­грам­ма пар­тии (на­пи­са­на Покровской) вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния рав­но­пра­вия суп­ру­гов в фи­нан­со­вых и се­мей­ных во­про­сах, ли­бе­ра­ли­за­ции бра­ко­раз­вод­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, от­ме­ны ли­цен­зи­ро­ва­ния го­су­дар­ст­вом про­сти­ту­ции, рав­ных прав на зем­лю кре­сть­я­нок и кре­стьян. Ор­га­ни­за­тор 1-го Все­российского жен­ско­го съез­да (1908 год, Санкт-Пе­тер­бург). Вы­сту­па­ла за на­зна­че­ние жен­щин на долж­но­сти фаб­рич­ных ин­спек­то­ров, вве­де­ние в пром-сти 10-ме­сяч­ных оп­ла­чи­вае­мых от­пус­ков по бе­ре­мен­но­сти, соз­да­ние ясель при фаб­ри­ках, рав­ную оп­ла­ту тру­да муж­чин и жен­щин. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года со­дей­ст­во­ва­ла пре­до­став­ле­нию жен­щи­нам рав­ных с муж­чи­на­ми из­би­рательных прав на вы­бо­рах в Уч­ре­ди­тель­ное со­б­ра­ние. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года бы­ла са­ни­тар­ным ин­спек­то­ром Нарв­ско-Пе­тер­гоф­ско­го района Пет­ро­гра­да (1921-1922).

Сочинения:

За­да­чи Жен­ской про­грес­сив­ной пар­тии. СПб., 1906;

Жен­ский труд в Рос­сии: фаб­рич­но-за­во­дская ра­бот­ни­ца // Жен­ский вест­ник. 1913. № 7-10;

За­кон и жизнь // Ай­ва­зо­ва С.Г. Рус­ские жен­щи­ны в ла­би­рин­те рав­но­пра­вия. М., 1998.