Огарёв, Николай Платонович

Огарёв, Николай Платонович (24.11[06.12].1813, Санкт-­Петербург — 31.﻿05[12.06].1877, Гринвич) — русский публицист, литератор и общественный деятель. Дворянин. С детства был дружен с А. И. Герценом , с которым в 1827 дал клятву посвятить жизнь борьбе за свободу. В 1829–1832 учился в Московском университете, где участвовал в создании студенческого кружка, обсуждавшего социалистические идеи. 10[22] июля 1834 арестован, отправлен в ссылку, где служил в канцелярии пензенского губернатора. В 1839 вернулся из ссылки, в 1840–1846 жил за границей, учился в Берлинском университете. В 1846 освободил с землей своих крестьян, создал в имении коммуну, которая разорилась. В 1856 эмигрировал, жил в Лондоне. Вместе с Герценом выпускал газету «Колокол» и другие издания «Вольной русской типографии». Сторонник идей народничества . Статья О. «Что нужно народу» стала программным документом «Земли и воли» . Автор нескольких поэм. В 1865 вместе с Герценом и типографией переехал в Женеву, где «Колокол» выходил до 1867. В 1869, несмотря на возражения А. И. Герцена, вместе с М. А. Бакуниным добился оказания финансовой поддержки С. Г. Нечаеву . В 1870 вместе с ним возобновил издание «Колокола», но узнав подробности о деле Нечаева, прекратил с ним общение. В 1873 вернулся в Лондон.

Соч. : Избранные произведения. В 2‑х т. М., 1956.

Ист. : Огарёв Н. П. в воспоминаниях современников. М., 1989.

Лит. : Марфина Е. В., Сычёв А. А. Николай Платонович Огарёв. Саранск, 2012. А. В. Шубин .