Натансо́н, Марк Андреевич

Натансо́н, Марк Андреевич (13[25].12.1850, Свенцяны, Виленская губ., ныне Швенчёнис, Литва — 29.07.1919, Берн) — российский политик, народник. Из еврейской семьи. Учился в Петербурге в Медико-хирургической академии и Земледельческом институте. В конце 1860‑х — один из организаторов Большого общества пропаганды («чайковцы»). С 1869 арестовывался, в 1871 заключен в Петропавловскую крепость, в 1872 сослан в Архангельскую губернию. По возвращении в Петербург в 1874, участвовал в создании в 1876 «Земли и воли» , организации демонстрации на Казанской площади и побега П. А. Кропоткина . В 1877 снова заключен в Петропавловскую крепость и в 1879 сослан в Вост. Сибирь. С 1890 жил в Саратове, где в 1893 организовал учредительный съезд партии «Народное право». В 1894 она была разгромлена, а Н. сослан в Вост. Сибирь до 1902. В 1904 эмигрировал. Выступал за единство действий всех революционных сил. В ноябре 1905 вернулся в Россию. Вступил в Партию социалистов-­революционеров (ПСР), стал членом ее ЦК и Петербургского Совета рабочих депутатов. С 1907 в эмиграции. В 1909 ушел в отставку из ЦК в связи с разоблачением Е. Ф. Азефа . Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 — интернационалист, участник Циммервальдской конференции 1915 и Кинтальской конференции 1916. 27 апреля [9 мая] 1917 вернулся в Россию через территорию Германии. Член Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов и ЦК ПСР. Выступал за установление власти Советов, поддержал Октябрьский переворот 1917 , на Втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов избран членом Всероссийского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК), член его президиума. 29 октября [11 ноября] исключен из ПСР. Один из организаторов Партии левых социалистов-­революционеров (ПЛСР). На ее I съезде 19–28 ноября [2–11 декабря] 1917 выступил с докладом и был избран членом ЦК. Поддержал разгон Учредительного собрания 1918 . Голосовал за выход ПЛСР из Совнаркома в знак протеста против подписания Брестского мира 1918 , но затем выступал за возвращение. Не поддержал левых эсеров выступление 1918 . 1 октября вошел в Партию революционного коммунизма . В 1919 выехал для лечения в Швейцарию.

Лит. : Тюкачев Н. А. Деятельность М. А. Натансона в партии эсеров // Из истории демократического движения и общественно-политической мысли конца XIX — второй половины XX века. Брянск, 1994. С. 122–131; Партия левых социалистов-революционеров: Документы и материалы / Сост. Я. В. Леонтьев и др. Т. 1–2. М., 2000–2017; Михалкина Т. А. М. А. Натансон в российском освободительном движении (1889–1919 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Саратов, 2003. А. В. Шубин .