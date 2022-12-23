МОРОЗОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Морозов, Николай Александрович (25.06[07.07].1854, усадьба Борок, Мологский уезд, Ярославская губ. — 30.07.1946, пос. Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл.) — революционер , ученый и литератор.

Незаконнорожденный сын помещика. В 1874 стал членом московской группы общества «чайковцев», участвовал в «Хождении в народ» (см. в ст. Народничество ). Прибыл в Швейцарию для работы в газете для народа «Работник», вступил в Интернационал 1-й . При переходе через границу по пути в Россию в 1875 был арестован. После процесса 193-х вышел на свободу, в качестве наказания ему засчитали 3 года предварительного заключения. Член « Земли и воли », один из редакторов ее одноименной газеты. В 1879—1880 — член исполкома «Народной воли» , один из редакторов ее одно­именной газеты. Принимал участие в организации покушения на Александра II в 1879. В 1880 уехал в Женеву из-за разногласий с другими членами исполкома. Опубликовал работу «Террористическая борьба». М. не поддерживал идею созыва Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права как ближайшую задачу, так как Россия не дозрела до демократии, и при неграмотности и гражданской незрелости населения большинство крестьян поддерживают монархию. Выступал за введение образовательного ценза при выборах в представительные органы власти. Считал, что революция может быть совершена «экономными» средствами индивидуального террора. 28 января 1881 при переходе через границу был арестован. На процессе 20-ти в 1882 был приговорен к вечной каторге за участие в покушении на Александра II в 1879. До 1884 содержался в Петропавловской крепости, в 1884—1905 — в Шлиссельбургской, где, после смягчения тюремного режима, стал заниматься наукой: математикой, химией, астрономией. После освобождения в связи с политической амнистией 1905 продолжил научную деятельность. В частности, пытался опровергнуть классическую хронологию древности, предвосхитив «теорию» А. Фоменко о том, что история Античности была выдумана в Средние века. В 1906 по инициативе Д. И. Менделеева Морозову как автору работы «Периодические системы строения вещества» была присвоена степень доктора наук. Писал фантастические рассказы (сборник «На границе неведомого: научные полуфантазии») и стихи. За книгу стихов «Звездные песни» (1910) с их революционным содержанием в 1911 вновь находился в заключении.

C 1918 — директор Естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта. Награжден орденом Трудового красного знамени (1939) и двумя орденами Ленина (1944, 1945). Почетный член АН СССР.

Соч. : Повести моей жизни. М., 1965.

Лит .: Поповский М. Побежденное время. Повесть о Николае Морозове. М., 1975; Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и картельная политика царизма 1966—1882 гг. М., 1978; Троицкий Н. А. Царизм под судом прогрессивной общественности (1866—1895). М., 1979; Революционеры 1870-х гг. М., 1986; Кан Г. С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997; Троицкий Н. А . Крестоносцы социализма. Саратов, 2002. А. В. Шубин.