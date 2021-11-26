КОЛОДКЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Колодкевич Николай Николаевич (10[22].07.1849, Черниговская губ. — 23.07[04.08].1884, Санкт-Петербург) — российский революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли» .

Из семьи помещика. Учился в Киевском университете, откуда в 1876 был исключен за революционную деятельность. Состоял в нелегальных революционных кружках, вел пропаганду среди рабочих и интеллигенции Киева и Одессы. Участвовал в Липецком и Воронежском съездах революционных народников в 1879. Готовил покушение на императора Александра II под Одессой в 1879 и в Петербурге в 1880. Входил в Военно-революционный центр Военной организации «Народной воли». 26 января 1881 арестован. Проходил по «Процессу 20-ти». Приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

Лит.: Волк С. С. Народная воля. 1879—1882. М.–Л., 1966; Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882 гг. М., 1978; Фигнер В. Н.Запечатленный труд. Воспоминания. Т. 1—2. М., 1964.