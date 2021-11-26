«ИСКРА»

«Искра» — первая российская нелегальная марксистская газета, выходившая в декабре 1900 — октябре 1905.

Являлась мощным средством пропаганды против самодержавия, способствовала сплочению российского революционного движения, распространению его идей. Идея создания газеты принадлежит В. И. Ленину в период его пребывания в ссылке в Шушенском (1899—1900). На Псковском совещании социал-демократов (апрель 1900) он представил «Проект заявления редакции „Искры”», который был одобрен. Ленин сформировал сеть корреспондентов в России и на Украине, договорился о сотрудничестве с группой «Освобождение труда» . Став главным редактором «И.», он определял содержание каждого номера, сам написал для газеты более 50 статей. Членами редакции были Г. В. Плеханов , Ю. О. Мартов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич , А. Н. Потресов, А. Л. Парвус.

Первый номер «И.» вышел в Лейпциге 11[24] декабря 1900. Газета выходила ежемесячно, с 1902 — раз в две недели. В среднем тираж составлял 8 тыс. экземпляров. Печаталась в подпольных типографиях в Кишиневе и Баку. Редакция находилась в Мюнхене, с 1902 — в Лондоне, с 1903 — в Женеве. На II съезде РСДРП (лето 1903) «И.» была объявлена центральным органом партии. Из-за разногласий с Плехановым 19 октября [1 ноября] 1903 Ленин заявил о прекращении своей деятельности в газете, перешедшей под контроль Плеханова и ставшей меньшевистским печатным органом (№ 53—112). В октябре 1905 перестала издаваться.

В сентябре — декабре 1917 под аналогичным названием выпускалось печатное издание меньшевиков-интернационалистов, позднее закрытое большевиками.

Лит.: Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. М., 2011; Степанов В. Н. Ленин и русская организация «Искры». 1900—1903. М., 1968.