«ИСКРА»
«Искра» — первая российская нелегальная марксистская газета, выходившая в декабре 1900 — октябре 1905.
Являлась мощным средством пропаганды против самодержавия, способствовала сплочению российского революционного движения, распространению его идей. Идея создания газеты принадлежит В. И. Ленину в период его пребывания в ссылке в Шушенском (1899—1900). На Псковском совещании социал-демократов (апрель 1900) он представил «Проект заявления редакции „Искры”», который был одобрен. Ленин сформировал сеть корреспондентов в России и на Украине, договорился о сотрудничестве с группой «Освобождение труда». Став главным редактором «И.», он определял содержание каждого номера, сам написал для газеты более 50 статей. Членами редакции были Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, А. Н. Потресов, А. Л. Парвус.
Первый номер «И.» вышел в Лейпциге 11[24] декабря 1900. Газета выходила ежемесячно, с 1902 — раз в две недели. В среднем тираж составлял 8 тыс. экземпляров. Печаталась в подпольных типографиях в Кишиневе и Баку. Редакция находилась в Мюнхене, с 1902 — в Лондоне, с 1903 — в Женеве. На II съезде РСДРП (лето 1903) «И.» была объявлена центральным органом партии. Из-за разногласий с Плехановым 19 октября [1 ноября] 1903 Ленин заявил о прекращении своей деятельности в газете, перешедшей под контроль Плеханова и ставшей меньшевистским печатным органом (№ 53—112). В октябре 1905 перестала издаваться.
В сентябре — декабре 1917 под аналогичным названием выпускалось печатное издание меньшевиков-интернационалистов, позднее закрытое большевиками.
Лит.: Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. М., 2011; Степанов В. Н. Ленин и русская организация «Искры». 1900—1903. М., 1968.