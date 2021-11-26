«Группа народовольцев»

«Гру`ппа народово`льцев» — россий­ская революционная организация, существовавшая в 1891—1896. Создана осенью 1891 в Санкт-Петербурге бывшими участниками студенческих (народовольческих) кружков. Во главе «Г. н.» находились М. С. Александров (Ольмин­ский), Е. М. Александрова, А. А. Ергин, Б. Л. Зотов, Н. Л. Мещеряков, М. Я. Сущинский, А. А. Федулов, А. Ю. Фейт и др. Часть членов группы стояла на позициях «Народной воли», взгляды другой части сформировались под влиянием марксизма. Члены «Г. н.» создали нелегальные типографии (одна в Петербурге), в которых печатали номера «Летучего листка» (1892—1893), листовки, «Рабочий сборник» (1894), посвященный рабочему движению в России, организовали ряд рабочих кружков на предприятиях Петербурга. «Г. н.» сотрудничала с петербургскими социал-демократическими кружками. В апреле 1894 большинство руководителей «Г. н.» было арестовано; осенью 1894 «Г. н.» восстановлена (во главе А. С. Белецкий, М. Е. и Г. Е. Тулуповы, П. Н. Лепешинский, Е. А. Прейс, А. С. Шаповалов и др.). В 1895 члены «Г. н.» установили связи с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». В декабре 1895 многие члены «Г. н.» и «Союза борьбы» арестованы. После провала Лахтинской типографии (1896) «Г. н.» прекратила существование. В 1897—1898 ранее арестованные члены «Г. н.» сосланы в административном порядке в Сибирь и другие отдаленные губернии, впоследствии многие из них (Ольминский, Лепешинский, Мещеряков, Л. М. Книпович, П. Ф. Куделли и др.) примкнули к большевикам (см. Большевизм), часть — к эсерам (см. Социа­листы-революционеры). Лит.: Куделли П. Ф. Народовольцы на перепутье. Дело Лахтинской типографии, Л., 1925; От народниче­ства — к марксизму. Воспоминания участников революционного движения в Петербурге (1883—1894 гг.). Л., 1987.