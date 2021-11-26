Гершуни, Григорий Андреевич

Гершу`ни, Григорий Андреевич (18.02.[02.03].1870, имение Таврово Телешевского уезда Ковенской губ. — 16.03.1908, Цюрих, Швейцария) — российский политический и общественный деятель. Получил профессию провизора. Открыл в Минске химико-бактериологиче­ский кабинет, организовал начальную школу для еврейских мальчиков и при ней вечерние курсы. При содействии Е. К. Брешко-Брешковской включился в революционное движение. В 1899 вступил в кружок «Рабочая партия политического освобождения России», вскоре его возглавил. 19 июня 1900 арестован за организацию нелегальной типографии. В начале 1901 перешел на нелегальное положение, один из инициаторов создания Партии социалистов-революционеров (ПСР). В ее составе организовал и возглавил Боевую организацию ПСР, осуществившую серию террористических актов: в 1902 против министра внутренних дел и шефа жандармов Д. С. Сипягина, харьковского губернатора И. М. Оболенского — за репрессии против крестьян, в 1903 — против уфимского губернатора Н. М. Богдановича, отличившегося репрессиями против рабочих. Занимался подготовкой убийств К. П. Победоносцева и генерала Н. Клейгельса. В 1903 арестован и заключен в Петропавловскую крепость. 25 февраля 1904 приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Наказание отбывал в Шлиссельбургской тюрьме для ссыльно-каторжных политических преступников, в после упразднения тюрьмы 8 января 1906 — в Акатуйской каторжной тюрьме в Вост. Сибири. 13 октября 1906 совершил побег. Эмигрировал в США, выступал на массовых митингах и встречах со сторонниками революции. В феврале 1907 принял участие в работе 2-го съезда партии эсеров в Финляндии, был избран в ЦК, должен был руководить всей террористической деятельностью партии. В конце 1907 неизлечимо заболел саркомой легких. Соч.: Из недавнего прошлого. Париж, 1908; Мой побег. Псков, 1917. Лит.: Спиридович А. Записки жандарма. Харьков, 1928; Городницкий Р. Боевая организация социалистов-революционеров в 1901—1911. М., 1998; Варфоломеев Ю. В. «Художник в деле террора»: Григорий Гершуни (опыт историче­ской характеристики) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «История. Международные отношения». Вып. № 1. Т. 15. 2015. С. 19—26.