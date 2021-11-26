ФРАНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Украинский литератор и политических деятель.

Родился в семье крестьянина-кузнеца. В 1875 году поступил на философский факультет Львовского университета. Написал фантастический роман «Петрии и Довбущуки» (1875), опубликованный в журнале студентов-русофилов «Друг», в редакции которого Франко стал участвовать. В 1882 году украинский поэт К. Белиловский опубликовал в газете «Труд» (Киев) статью «Несколько слов о переводе гётевского „Фауста“ на украинский язык Иваном Франко». В 1877 году члены редакции «Друга» были арестованы, и Франко 8 месяцев находился в заключении. Также арестовывался в 1880 и 1889 годах. Принимал участие в выпуске журнала «Общественный досуг» и польского социалистического журнала «Praca» («Труд»). В 1880 году написал программную работу «Что хочет Голицийский рабочий союз», один из авторов «Программы польский и украинских социалистов Восточной Галиции» (1881).

С 1877 года публиковал рассказы «Бориславского цикла». Автор исторической прозы («Захар Беркут», 1883, и др.). Печатал рассказы, выступал как поэт. Автор поэм «Панские забавы» (1887), «Похороны» (1899), «Иван Вишенский» (1900), «На Святоюрской горе» (1900), «Моисей» (1905).

В 1886 году женился на Ольге Хорунжинской.

В 1885-1887 годах главный редактор украинского журнала «Зоря». Затем работал в украинском журнале «Правда», из которого в 1889 году ушел в связи с националистическим курсом журнала. В 1887 году в книге «Вершины и низины» выступил с социалистических и демократических позиций. Произведения Франко были популярны и на территории Российской империи. Печатался в «Киевской Старине».

В 1890 году - один из организаторов «Русько-украінськой радикальной партии», публиковался в её органе «Народ», выступая за общинную самоорганизацию крестьянства и постепенность движения к социализму.

В 1893 году вернулся в оставленный после первого ареста Львовский университет, учился также в Венском университете. Защитил докторскую диссертацию на тему «Варлаам и Йоссаф». В 1894-1897 годах издавал литературно-историко-фольклорный журнал «Життье і Слово». В 1895 году избран профессором, но не был утвержден властями. Избран членом научного общества им. Т. Шевченко. С 1898 года был одним из редакторов его «Літературно-наукового вістника». В 1895-1898 годах баллотировался в депутаты парламента Австро-Венгрии и сейма Галиции. В 1900 году опубликовал роман «Перехресні стежки» («Перекрестные тропинки»), посвященный жизни демократической интеллигенции. С 1908 года тяжело болел.

В честь Франко город Станислав в 1962 году переименован в Ивано-Франковск.

Сочинения:

Твори. К., 1950-1956.

Собрание сочинений. М., 1956-1959.

Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется. М., 1971.