ДАН ФЁДОР ИЛЬИЧ

ДАН ФЁДОР ИЛЬИЧ - российский по­ли­тический дея­тель .

Из ме­щан. Окон­чил медицинский факультет Юрь­ев­ско­го университета (1895), ра­бо­тал вра­чом и ста­ти­сти­ком. В 1895-1896 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей Пе­тербургского Сою­за борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и ссыл­кам. Ре­дак­ти­ро­вал ряд со­ци­ал- де­мо­кра­тических га­зет. В 1901-1902, 1903-1905 и 1908-1913 годах на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции. По­сле рас­ко­ла РСДРП примк­нул к мень­ше­ви­кам (1903). Со­вет­ник со­ци­ал-де­мо­кра­тических фрак­ций 1-й, 2-й и 4-й Государственных дум (по­сле рас­ко­ла фрак­ции в 4-й Ду­ме вы­сту­пал со­вет­ни­ком фрак­ции мень­ше­ви­ков). В 1916 году при­зван в ар­мию в ка­че­ст­ве во­енного вра­ча, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года де­мо­би­ли­зо­вал­ся, прие­хал в Пет­ро­град. Воз­глав­лял цен­три­ст­ское те­че­ние в мень­ше­виз­ме, от­стаи­вал прин­цип «ре­во­лю­ци­он­но­го обо­рон­че­ст­ва» - уча­стия Рос­сии в вой­не до за­клю­че­ния де­мо­кра­тического ми­ра «без ан­нек­сий и кон­три­бу­ций». Вы­сту­пал за вхо­ж­де­ние во Временное пра­ви­тель­ст­во пред­ста­ви­те­лей со­циа­ли­стических пар­тий. В 1917 году член Ис­пол­ко­ма Пет­ро­со­ве­та (март - июнь), Пре­зи­диу­ма ВЦИК (июнь - ок­тябрь), Пред­пар­ла­мен­та (сен­тябрь - ок­тябрь). От име­ни Пре­зи­диу­ма ВЦИК от­крыл 2-й Все­российский съезд со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов [25.10(7.11).1917 года], по­ки­нул съезд по­сле то­го, как его боль­шин­ст­во вы­сту­пи­ло в под­держ­ку дей­ст­вий РСДРП(б). Осу­дил дик­та­ту­ру боль­ше­ви­ков, од­на­ко от­вер­гал воз­мож­ность воо­руженной борь­бы с ни­ми. Счи­тал Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года «бур­жу­аз­ной по сво­ему внут­рен­не­му со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­му со­дер­жа­нию», по­сколь­ку по­ла­гал (вслед за про­грам­мой РСДРП 1903 года), что она про­изош­ла, ко­гда бур­жу­аз­но-­де­мо­кра­тическое пре­об­ра­зо­ва­ние Рос­сии не за­вер­ше­но. Од­на­ко рас­смат­ри­вал свер­шив­шую­ся ре­во­лю­цию как «мо­гу­чий сти­мул про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции в бо­лее раз­ви­тых стра­нах».

Член ВЦИК (февраль - июнь 1918 года), де­ле­гат 7-го (декабрь 1919 года) и 8-го (декабрь 1920 года) Все­российского съез­дов со­ве­тов, вы­сту­пал с рез­кой кри­ти­кой дея­тель­но­сти СНК РСФСР. В начале 1921 года аре­сто­ван за под­держ­ку пет­ро­град­ских ра­бо­чих, про­тес­то­вав­ших про­тив по­ли­ти­ки « во­ен­но­го ком­му­низ­ма »; в 1922 году, по­сле про­ве­дён­ной им го­ло­дов­ки, вы­слан за гра­ни­цу, жил в Бер­ли­не (с 1933 года в Па­ри­же, с 1940 года в Нью-Йор­ке).

По­сле смер­ти Л. Мар­то­ва воз­глав­лял За­гра­нич­ную де­ле­га­цию РСДРП и ре­дак­цию журнала «Со­циа­ли­сти­че­ский вест­ник» (1923-1940 годы). В 1920-е годы приз­на­вал со­циа­ли­стический ха­рак­тер «боль­ше­вист­ско­го экс­пе­ри­мен­та». По­зи­цию И.В. Ста­ли­на рас­смат­ри­вал как цен­три­ст­скую по от­но­ше­нию к ле­вой и пра­вой оп­по­зи­ци­ям в РКП(б), од­на­ко по­сле по­ка­за­тель­ных су­деб­ных по­ли­тических про­цес­сов в Мо­ск­ве в 1930-х годов при­шёл к вы­во­ду, что Ста­лин во­пло­ща­ет «контр­ре­во­лю­ци­он­ную, ан­ти­про­ле­тар­скую и ан­ти­со­циа­ли­сти­че­скую тен­ден­цию» в СССР. В 1920-1940-е годы счи­тал, что со­циа­лизм в СССР спо­со­бен эво­лю­цио­ни­ро­вать в сто­ро­ну де­мо­кра­ти­за­ции, в конце 1930-х годов ра­зо­шёл­ся по это­му во­про­су с боль­шин­ст­вом чле­нов За­гра­нич­ной де­ле­га­ции РСДРП. В 1941-1947 годах из­да­вал в США журнал «Но­вый путь». В книге «Про­ис­хож­де­ние боль­ше­виз­ма» (1946) до­ка­зы­вал, что по­бе­да СССР над Гер­ма­ни­ей в сою­зе с де­мо­кра­тическими го­су­дар­ст­ва­ми от­кры­ва­ла воз­мож­ность транс­фор­ма­ции совецкой об­ществнное-по­ли­тической си­сте­мы на ос­но­ве син­те­за мень­ше­виз­ма и боль­ше­виз­ма.

Сочинения :

Из ис­то­рии ра­бо­че­го дви­же­ния и со­ци­ал-де­мо­кра­тии в Рос­сии 1900-1904 годов. 2-е издание. СПб., 1906;

О вой­не и ми­ре: Ре­чи. П., 1917;

Пись­ма (1899-1946 годы). Amst., 1985.