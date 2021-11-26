ДАН ФЁДОР ИЛЬИЧ
ДАН ФЁДОР ИЛЬИЧ - российский политический деятель.
Из мещан. Окончил медицинский факультет Юрьевского университета (1895), работал врачом и статистиком. В 1895-1896 годах один из руководителей Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Редактировал ряд социал-демократических газет. В 1901-1902, 1903-1905 и 1908-1913 годах находился в эмиграции. После раскола РСДРП примкнул к меньшевикам (1903). Советник социал-демократических фракций 1-й, 2-й и 4-й Государственных дум (после раскола фракции в 4-й Думе выступал советником фракции меньшевиков). В 1916 году призван в армию в качестве военного врача, после Февральской революции 1917 года демобилизовался, приехал в Петроград. Возглавлял центристское течение в меньшевизме, отстаивал принцип «революционного оборончества» - участия России в войне до заключения демократического мира «без аннексий и контрибуций». Выступал за вхождение во Временное правительство представителей социалистических партий. В 1917 году член Исполкома Петросовета (март - июнь), Президиума ВЦИК (июнь - октябрь), Предпарламента (сентябрь - октябрь). От имени Президиума ВЦИК открыл 2-й Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов [25.10(7.11).1917 года], покинул съезд после того, как его большинство выступило в поддержку действий РСДРП(б). Осудил диктатуру большевиков, однако отвергал возможность вооруженной борьбы с ними. Считал Октябрьскую революцию 1917 года «буржуазной по своему внутреннему социально-экономическому содержанию», поскольку полагал (вслед за программой РСДРП 1903 года), что она произошла, когда буржуазно-демократическое преобразование России не завершено. Однако рассматривал свершившуюся революцию как «могучий стимул пролетарской революции в более развитых странах».
Член ВЦИК (февраль - июнь 1918 года), делегат 7-го (декабрь 1919 года) и 8-го (декабрь 1920 года) Всероссийского съездов советов, выступал с резкой критикой деятельности СНК РСФСР. В начале 1921 года арестован за поддержку петроградских рабочих, протестовавших против политики «военного коммунизма»; в 1922 году, после проведённой им голодовки, выслан за границу, жил в Берлине (с 1933 года в Париже, с 1940 года в Нью-Йорке).
После смерти Л. Мартова возглавлял Заграничную делегацию РСДРП и редакцию журнала «Социалистический вестник» (1923-1940 годы). В 1920-е годы признавал социалистический характер «большевистского эксперимента». Позицию И.В. Сталина рассматривал как центристскую по отношению к левой и правой оппозициям в РКП(б), однако после показательных судебных политических процессов в Москве в 1930-х годов пришёл к выводу, что Сталин воплощает «контрреволюционную, антипролетарскую и антисоциалистическую тенденцию» в СССР. В 1920-1940-е годы считал, что социализм в СССР способен эволюционировать в сторону демократизации, в конце 1930-х годов разошёлся по этому вопросу с большинством членов Заграничной делегации РСДРП. В 1941-1947 годах издавал в США журнал «Новый путь». В книге «Происхождение большевизма» (1946) доказывал, что победа СССР над Германией в союзе с демократическими государствами открывала возможность трансформации совецкой обществнное-политической системы на основе синтеза меньшевизма и большевизма.
Сочинения:
Из истории рабочего движения и социал-демократии в России 1900-1904 годов. 2-е издание. СПб., 1906;
О войне и мире: Речи. П., 1917;
Письма (1899-1946 годы). Amst., 1985.