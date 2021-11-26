БОГУЧАРСКИЙ (наст. фамилия - ЯКОВЛЕВ) Василий Яковлевич

Революционный и общественный деятель, историк, публицист.

Окончил Константиновское артиллерийское училище (1880). Активный участник народовольческого движения . Находился в ссылке в Сибири и Якутии (1884-90). После ссылки проживал в Воронеже (1892-1900), затем переехал в Санкт-Петербург. Один из организаторов партии «Народное право» (разгромлена в 1894). Отошел от народовольцев, в дальнейшем его мировоззрение эволюционировало в сторону «легального марксизма». Участвовал в деятельности «Союза освобождения». В 1906-07 вместе с П.Е. Щеголевым и В.Л. Бурцевым издавал журнал «Былое», после его закрытия – «Минувшие годы» (1908). В изданиях публиковались материалы по истории революционного движения. В 1909 арестован за связи с эмиграцией, в 1910 выслан на три года за границу. В 1913 вернулся.

Один из первых исследователей истории революционного движения в России, общественно-политической мысли, публикатор воспоминаний декабристов . Генезис народничества связывал со славянофильством, критиковал народников за утопизм и излишний радикализм.

Сочинения :

Три западника сороковых годов (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен). СПб., 1901;

Государственные преступления в России в XIX веке. Штутгарт-Париж, 1903-05. Т. 1-3;

Из прошлого русского общества. СПб., 1904;

Александр Иванович Герцен. СПб., 1912;

Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века: Партия «Народной воли», ее происхождение, судьба и гибель. М., 1912.