БАРИНОВ Иван Васильевич

Россий­ский революционер, рабочий.

Происходил из крестьян . В начале 1870-х работал на московской фабрике. В 1874 вошел в основное ядро кружка «москвичей», созданного П. А. Алексеевым . В марте 1875 участвовал в работе съезда Всероссийской социально-революционной организации и в разработке ее устава. Занимался пропагандистской работой среди рабочих Москвы и Иваново-Вознесенска.

Был арестован. На суде («процесс 50-ти») обвинен в противозаконной деятельности, в распространении книг, подстрекающих к бунту. В марта 1877 приговорен к 9 годам каторги, замененной ссылкой в Тобольскую, а с 1880 — в Иркутскую губернию. В июле 1880 за «вредное» влияние на ссыльных переведен в с. Тункинское. Пользовался большим влиянием среди местного населения. По окончании срока ссылки добровольно остался в селе, где занимался земледелием и разведением скота.

Автор статьи: И. В. Волкова.

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