БАБУШКИН Иван Васильевич

Революционер, большевик.

Родился в крестьянской семье. В 1894 вступил в рабочий марксистский кружок. Стал организатором кружков и библиотек для рабочих. В 1896 арестован, сослан в Екатеринослав, где продолжал революционную деятельность и организовал нелегальную газету «Южный рабочий». Был корреспондентом и агентом «Искры». В период революции 1905 являлся членом Иркутского и Читинского комитетов РСДРП .

Один из руководителей восстания в Чите в декабре 1905. В январе 1906 перевозил оружие из Читы в Иркутск, был захвачен экспедицией генерала А. Н. Меллер-Закомельского и вместе с другими участниками операции расстрелян без суда.

Сочинения:

Воспоминания И. В. Бабушкина (1893—1900 гг.). М., 1955.

Автор статьи: О. М. Минник.

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