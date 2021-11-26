АТАБЕКЯН Александр Моисеевич

Российский и армян­ский политический деятель.

Окончил медицинский факультет Женевского университета. В 1890 основал первую российскую анархо-коммуни­стическую группу «Анархическая библиотека». С 1917 — один из ведущих анархических публицистов России. Соредактор анархического журнала «Почин» (декабрь 1919—1922), один из основателей «Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина» (июнь 1921). В 1918 выдвинул проект реализации анархо-коммунистического общества в России через объединение снизу домовых комитетов и сельских общин, перестройку Советов , земств и общественных служб на основах самоуправления и свободной федерации. Главную роль в проекте играли кооперативные банки, изымающие у государства функции кредита и регулирования денежной системы.

Автор статьи: Рублев Д.И.