АНДРЕЮШКИН, Пахомий Иванович

Революционер- народник .

Окончил Кубанскую войсковую гимназию в Екатеринодаре. С 1886 — студент физико-математического факультета Петербургского университета . Примкнул к студенческой организации П. Я. Шевырева, А. И. Ульянова и др. — так называемой «Террористической фракции Народной воли» (смотрите Народная воля ). Участвовал в подготовке покушения на Александра III . Его перлюстрированное письмо стало главной причиной раскрытия заговора. 1 марта 1887 арестован с бомбой в руках у Главного Штаба. Казнен в Шлиссельбургской крепости.

Автор статьи: Дронов И.Е.