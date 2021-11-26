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АНДРЕЮШКИН, Пахомий Иванович
Революционер-народник.
Окончил Кубанскую войсковую гимназию в Екатеринодаре. С 1886 — студент физико-математического факультета Петербургского университета. Примкнул к студенческой организации П. Я. Шевырева, А. И. Ульянова и др. — так называемой «Террористической фракции Народной воли» (смотрите Народная воля). Участвовал в подготовке покушения на Александра III. Его перлюстрированное письмо стало главной причиной раскрытия заговора. 1 марта 1887 арестован с бомбой в руках у Главного Штаба. Казнен в Шлиссельбургской крепости.
Автор статьи: Дронов И.Е.
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