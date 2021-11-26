АЛЕКСАНДРОВ, Диомид Александрович

Рабочий-революционер.

С 1860 работал на Кренгольмской мануфактуре в Нарве, а в начале 1870-х — на фабрике Торнтона в Петербурге. С 1873 участвовал в кружке С. Синегуба. В конце 1873 познакомился с В. Дьяковым, и в 1873–1875 совместно с В. Дьяковым, А. Сиряковым и Вас. Герасимовым вел пропаганду среди рабочих фабрики Честера, на Путиловском и пивоваренном заводах, среди солдат лейб-гвардии Московского полка. Был задержан 18 апреля 1875 по обвинению в распространении нелегальной литературы. В июле 1875 приговорен к лишению всех прав и каторжным работам на 10 лет. До 1880 содержится в Новобелгородской каторжной тюрьме, с 1882 на Каре, а с 1884 — на поселении в Якутии. В 1896–1925 жил в Якутске.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.