АГАПОВ, Семен Иванович

Рабочий-революционер.

В 1874 работал на котельном заводе Гекмана, под влиянием П. А. Алексеева вошел в «кружок москвичей» (Всероссийская социально-революционная организация). С мая 1875 в Иваново-Вознесенске вел пропаганду среди рабочих фабрики Зубкова. Арестован 7 августа 1875 и привлечен к «процессу пятидесяти» по обвинению в участии в противозаконном сообществе и в распространении нелегальной литературы. Приговорен к 3 годам каторги, которую отбывал на Каре. С 1880 находился на поселении в Баргузине (Забайкальская обл.), в 1885–1888 жил в Сургуте (Зап. Сибирь). Дальнейшая судьба неизвестна.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.