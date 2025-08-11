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Девятнадцатый век стал прорывным во многих областях науки и просвещения. Так, в математике

Н. И. Лобачевский создал неевклидову геометрию, которая содержала в себе иной взгляд на природу пространства. В химии Д. И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Менделеев проводил множество опытов с соратником и коллегой из научного мира – Поповым. Сам же А. С. Попов в 1895 году изобрёл радиотелеграф и представил возможность передачи сигнала азбукой Морзе на расстоянии без использования проводов. Н. Ф. Склифосовский разработал способы использования антисептического метода при операциях, что позволило значительно сократить смертность больных в процессе хирургического вмешательства. В образовании за сравнительно короткий период грамотность населения России возросла с 7% до 22%. К концу XIX века в России было около 30 тысяч студентов, которые обучались в 63 вузах, в том числе 10 университетах.

В 1878 году в Петербурге были открыты первые Высшие курсы для женщин, позже подобные учреждения появились во всех больших городах империи.