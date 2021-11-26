ЯКУШКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Историк, юрист, этнограф, библиограф.

Происхождение и образование.

Из дворян. Род. вскоре после ареста отца, декабриста И.Д. Якушкина. Мальчика назвали Евгением в честь близкого друга семьи – декабриста Е.П. Оболенского. По приказу Николая I Якушкин как сын ссыльного мог поступить за гос. счет в казенное воен. заведение, однако отец его этому воспротивился. В 1847 г. окончил юридический факультет Московского университета, где, вероятно, познакомился с А.И. Герценом, потом несколько лет слушал лекции по юрид. наукам за границей. В студенческие годы страстно увлекся книгособирательством. Он проводил часы на легендарном рынке у Сухаревой башни – месте, привлекавшем всех московских библиофилов и упоминаемом практически в каждом нашем рассказе о московских коллекционерах.

В конце 40-х гг. складывается собственный кружок Е.И. Якушкина, и его дом на 3-й Ме-щанской становится местом притяжения мыслящей молодежи. Якушкин познакомил А.Н. Афанасьева с вернувшимися из ссылки декабристами, своим отцом, И.И. Пущиным, Г.С. Батенковым и М.И. Муравьевым-Апостолом.

В 1853 и 1855—56 гг. Я. ездил в командировки в Сибирь, где в Ялуторовске встречался с отцом и разделявшими его ссылку декабристами: И.И. Пущиным, М.И. Муравьевым-Апостолом и Оболенским. Служа по Межевому корп., преподавал законоведения в Константиновском межевом училище в Москве. В 1859 г. переехал в Ярославль, где стал служить управляющим палатой гос. имуществ, а впоследствии – управляющим ярославск. казенной палатой. Будучи членом губернского присутствия, он принимал участие в проведении крест. реформы в Ярославск. губ., сам освободил своих крестьян полностью, без выкупа и с землей, был в числе учредителей и учителей воскресной школы и общ-ва вспомоществования учащимся. Хорошо изучил быт крестьян.

Научные и публицистические работы.

В научной деятельности результатом этого стали его работы по этнологии в обл. обычн. права. Я. были составлены «Материалы для словаря народного языка в Ярославской губернии» (Ярославль, 1896). Уже в 1850-х Я. начал писать статьи и заметки в журналах по обществ. и лит. истории. В «Библиографических записках» были опубликованы его статьи о творчестве А.С. Пушкина (1858—59). Я. был одним из тайных корреспондентов «Полярной звезды». Не менее ценной является работа Я. с материалами, касающимися деятельности декабристов. По его инициативе были написаны и напечатаны такие важные мемуары, как воспоминания Н.В. Басаргина, Оболенского, В.И. Штейнгеля, «Записки Пущина о Пушкине», в 1905 г. он издал «Записки» своего отца (М., 1905). Я. была собрана богатая библиотека (ок. 15000 т.). Часть книг из нее передано в дар библиотекам Москвы и Ярославля, остальные наследовал его сын Вячеслав – исследователь рус. истории и истории рус. литературы. В дальнейшем библиотека поступила в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. На изданиях, хранящихся в Исторической библиотеке, можно увидеть сразу два владельческих знака – экслибрис Е.И. Якушкина и штемпель университета. Но не только их – потом раздробленная на части коллекция оказалась и в ГИМе, и в Институте Красной Профессуры, и в библиотеке Академии Общественных Наук.