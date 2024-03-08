СЕМЕВСКИЙ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Семéвский, Василий Иванович (25.12.1848[06.01.1849], Полоцк — 21.09[04.10].1916, Петроград) — историк народнического направления, политический и общественный деятель. Младший брат М. И. Семевского . В 1872 окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (см. Университеты в России ). В 1882–1886 — приват-доцент Петербургского университета. С 1906 — член Народно-социалистической партии (См. Партийная система в России в начале ХХ в. ). Один из основателей и редакторов журнала либеральной направленности «Голос минувшего».

Занимался исследованием истории крестьянства, положения рабочих на золотых промыслах в Сибири, а также историей декабристов и петрашевцев. Член Общества русской словесности (с 1880), Вольного экономического общества (с 1895).

Соч.: Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888; Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909; Кирилло-Мефодиевское общество 1846–47 гг. М., 1918.

Лит.: Волков С. И. В. И. Семевский. (К научной биографии) // История СССР. 1959. № 5. С. 113–122. И. А. Кукушкина.