СЕМЕВСКИЙ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Семéвский, Михаил Иванович (04[16].01.1837, с. Федорцево, Псковская губерния — 09[21].03.1892, Крон­штадт) — русский историк и общественный деятель. Из семьи небогатого помещика. Получил военное образование. В 1855–1856 слушал лекции профессоров Московского университета (см. Университеты в России ). В 1864–1882 служил в Государственной канцелярии, благодаря чему получил доступ к архивам. С 1877 — гласный Петербургской городской думы , член училищной комиссии, в 1883–1885 — товарищ городского головы .

С 1870 издавал журнал «Русская старина». Сотрудничал с журналами «Отечественные записки», «Иллюстрация», «Учитель» и др. Член Археографической комиссии (1872), занимался сбором и публикацией памятников русской истории. Главная область научных интересов — история России XVIII–XIX вв.

Соч.: Исторические портреты. М., 1996; Слово и дело! 1700–1725: [Исторические очерки]. М., 2006; Павловск. Очерк истории и описание. СПб., 2011.

Лит.: Кох О. Б. Михаил Иванович Семевский. Опыт аналитической биографии. СПб., 2005. И. А. Кукушкина.