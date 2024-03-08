СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Семёнов-Тян-Шáнский (до 1906 — Семёнов), Петр Петрович (02[14].01.1827, ус. Рязанка Рязанской губ. — 26.02.[11.03].1914, Санкт-Петербург) — русский географ, путешественник, статистик, государственный и общественный деятель. Закончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге (1845), физико-математический факультет Петербургского университета (1848). С 1849 — действительный член Русского географического общества, с 1873 — его вице-председатель.

В 1856–1857 совершил научную экспедицию в Тянь-Шань, изучил растительный и животный мир Передней, Средней и Центральной Азии, открыл р. Сыр-Дарью. По возвращении работал в Редакционных комиссиях по составлению Положения об освобождении крестьян (см. Крепостного права отмена в России ). С 1897 — член Государственного совета .

Редактор и автор ряда разделов многотомного издания «Живописная Россия» (СПб., 1875–1866). Имя С.-Т.-Ш. носят 16 географических объектов (вершины, пики, горы, перевалы и др.), 64 родов, видов и подвидов животных, 27 видов растений, несколько видов ископаемых.

Соч.: Географо-статистический словарь Российской империи. Т. 1–5. СПб., 1863–1885; Этюды по истории нидерландской живописи на основании ее образцов, находящихся в публичных и частных собраниях Петербурга. СПб., 1884; Мемуары: в 5 т. М., 2018.

Лит.: Козлов И. В. , Козлова А. В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914). М., 1991; Шилов Д. Н. , Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906. Биобиблиографический справочник. СПб., 2006. И. А. Кукушкина.