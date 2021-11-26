РАДЛОВ ЭРНЕСТ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ

Русский философ, переводчик, один из создателей Санкт-Петербургского философского общества, историк философии.

Биография и карьера

Родился в 1854 году в Санкт-Петербурге. Отец - этнограф Леопольд Федорович Радлов. Эрнест окончил 6-ю Петербургскую гимназию, после чего поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Там он вступил в университетское Философское общество, так как, помимо филологии и истории, философия также входила в круг его ближайших интересов. После выпуска из стен альма-матер Радлов продолжил обучение за границей - посещал лекции в немецких университетах (Берлинском и Лейпцигском).

Радлов поступил на государственную службу в 1880 году и дослужился до статского советника, в 1904 году получил чин действительного статского советника. Активно занимался преподавательской деятельностью. Читал лекции на Высших женских курсах (предмет - логика), преподавал психологию и историю философии в Училище правоведения. В первые годы XX века служил в Женском педагогическом институте и Александровском лицее.

В 1885 году Эрнест Радлов женился на дочери адмирала А.А. Давыдова Вере Александровне. В браке родились дети - Наталья, Николай и Сергей. Все они, так или иначе, связали свою жизнь с преподавательской деятельностью, а также с искусством, выбрав театральные, художественные и искусствоведческие сферы.

Помимо прочего Радлов занимался историей философии. Его работы публиковались в российских и зарубежных изданиях. Много лет он отдал работе в Императорской Публичной библиотеке (в настоящее время - Российская национальная библиотека). Начинал простым библиотекарем, а затем стал директором. Этот высокий пост Радлов занимал в 1917-1924 годах.

Эрнест Леопольдович не оставлял и филологию, активно занимаясь переводами. Перевел много философских сочинений. Среди них “Этика” и “Об истолковании” Аристотеля, “Феноменология духа” Гегеля и др. Кроме того, Радлов имел непосредственное отношение к работе над Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона, а именно к его философской части. Ей он занимался совместно с Владимиром Соловьевым . Радлову принадлежит немалое количество словарных статей в этом разделе.

Карьера Радлова складывалась весьма успешно. С 1895 года он входил в состав Ученого комитета Министерства народного просвещения, с 1899 года редактировал “Журнал Министерства народного просвещения”, с 1909 года был членом Совета министра народного просвещения. В 1920 году Эрнест Леопольдович стал членом-корреспондентом Российской Академии наук.

Однако вскоре ситуация значительно изменилась. Активность Философского общества при Петербургском университете (стоит отметить, что с 1921 года функции председателя общества исполнял Радлов), выход первых номеров журнала “Мысль” были негативно восприняты правительством. Сначала имели место резко негативные оценки, а затем журнал попросту закрыли. В 1923 году закрытию подверглось и Философское общество, а Радлову запретили преподавать в университете. В следующем году он ушел с поста директора библиотеки.

Эрнест Леопольдович Радлов скончался в 1928 году в Ленинграде. Похоронен на Смоленском кладбище.