ПОЗДНЕЕВ
ПОЗДНЕЕВ - российский монголовед.
Из семьи священника. Учился в Орловской духовной семинарии. В 1876 году окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1876-1878 годы принял участие в экспедиции Русского географического общества в Монголию и Китай. В 1883 году защитил докторскую диссертацию по теме «Монгольская летопись "Эрдэнийн Эрихэ"». С 1884 года профессор Санкт-Петербургского университета; с 1889 года преподавал маньчужрский язык. В 1887 году по поручению Министерства государственных имуществ составил проект устройства училищной части у калмыков Астраханской губернии. В 1892-1893 годы командирован в Монголию с целью изучить её внутренние и административные особенности; собрал для библиотеки Санкт-Петербургского университета коллекцию рукописных и печатных монгольских, маньчжурских и китайских сочинений, а также принадлежностей буддийского культа. В 1899-1903 годы профессор и директор новообразованного Восточного института во Владивостоке. В 1903-1917 годы член Совета при Министерстве народного просвещения, затем до конца жизни работал в Астраханской и Ставропольской губерниях, а также на территории Области войска Донского, изучая историю и культуру калмыков. Автор 122 научных трудов (из них 17 монографий) по монгольской и маньчжурской словесности, урбанистике, буддийской культуре и литературе. Внёс значительный вклад в монголоведение, в изучение культуры и уклада жизни калмыков.
Сочинения:
Ургинские хутухты. СПб., 1879;
Города Северной Монголии. СПб., 1880;
О древнем китайско-монгольском историческом памятнике Юань-чао-ми-ши. СПб., 1884;
Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. СПб., 1887;
Монголия и монголы. Результаты поездки в Монголию, исполненной в 1892-1893 гг. СПб., 1896-1898. Т. 1-2.