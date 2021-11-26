ПОКРОВСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОКРОВСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский правовед, доктор римского права (1902).
Из семьи сельского священника. После окончания юридического факультета Университета Святого Владимира (город Киев, 1890 год) и Русского института по римскому праву при Берлинском университете (1894) преподавал римское право в Юрьевском (ныне Тартуском) университете, Университете Святого Владимира (с 1898 профессор), Санкт-Петербургском университете (с 1903 года, в 1910-1912 годы декан юридического факультета). Вынужденный уйти в отставку после принудительного перевода по приказу Л.А. Кассо в Харьковский университет, преподавал гражданское право в различных частных учебных заведениях Петрограда и Москвы. С 1918 года профессор Московского университета и Московского института народного хозяйства имени К. Маркса (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова).
Автор работ по истории римского права, общей теории и политике права, гражданскому праву. Главный труд - «Основные проблемы гражданского права» (1917), в котором подведены итоги многовекового развития важнейших цивилистических институтов и намечены перспективы их дальнейшего развития, - предопределил становление этих институтов в российском праве XX-XXI веков. Важнейшую задачу права и судебной практики видел в защите и охране конкретной человеческой личности. Настаивал на изучении римского права во взаимосвязи с последующими изменениями основных юридических институтов под влиянием экономических и социальных условий.
Сочинения:
Право и факт в римском праве. К., 1898-1902. Ч. 1-2;
Гражданский суд и закон. К., 1905;
Лекции по истории римского права. 4-е изд. СПб., 1911;
Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права. СПб., 1913;
«Эрос» и «этос» в политике. М., 1916;
История римского права. 4-е изд. П., 1918. М., 2004.