ПОКРОВСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОКРОВСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский пра­во­вед, док­тор рим­ско­го пра­ва (1902).

Из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка. По­сле окон­ча­ния юри­дического факультета Университета Святого Вла­ди­ми­ра (город Ки­ев, 1890 год) и Русского института по рим­ско­му пра­ву при Бер­лин­ском университете (1894) пре­по­да­вал рим­ское пра­во в Юрь­ев­ском (ны­не Тар­ту­ском) университете, Университете Святого Вла­ди­ми­ра (с 1898 профессор), Санкт-Пе­тербургском университете (с 1903 года, в 1910-1912 годы де­кан юри­дического факультета). Вы­ну­ж­ден­ный уй­ти в от­став­ку по­сле при­ну­ди­тель­но­го пе­ре­во­да по при­ка­зу Л.А. Кас­со в Харь­ков­ский университет, пре­по­да­вал гражданское пра­во в различных ча­ст­ных учеб­ных за­ве­дени­ях Пет­ро­гра­да и Мо­ск­вы. С 1918 года профессор Московского университета и Московского института народного хо­зяй­ст­ва имени К. Мар­кса (ны­не Российский эко­но­мический университет имени Г.В. Пле­ха­но­ва).

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии рим­ско­го пра­ва, об­щей тео­рии и по­ли­ти­ке пра­ва, гражданскому пра­ву. Глав­ный труд - «Ос­нов­ные проб­ле­мы граж­дан­ско­го пра­ва » (1917), в ко­то­ром под­ве­де­ны ито­ги мно­го­ве­ко­во­го раз­ви­тия важ­ней­ших ци­ви­ли­стических ин­сти­ту­тов и на­ме­че­ны пер­спек­ти­вы их даль­ней­ше­го раз­ви­тия, - пре­до­пре­де­лил ста­нов­ле­ние этих ин­сти­ту­тов в российском пра­ве XX-XXI веков. Важ­ней­шую за­да­чу пра­ва и су­деб­ной прак­ти­ки ви­дел в за­щи­те и ох­ра­не кон­крет­ной че­ло­ве­чес­кой лич­но­сти. На­стаи­вал на изу­че­нии рим­ско­го пра­ва во взаи­мо­свя­зи с пос­ле­дую­щи­ми из­ме­не­ния­ми основных юри­дических ин­сти­ту­тов под влия­ни­ем эко­но­мических и со­ци­аль­ных ус­ло­вий.

Сочинения:

Пра­во и факт в рим­ском пра­ве. К., 1898-1902. Ч. 1-2;

Граж­дан­ский суд и за­кон. К., 1905;

Лек­ции по ис­то­рии рим­ско­го пра­ва. 4-е изд. СПб., 1911;

Аб­стракт­ный и кон­крет­ный че­ло­век пе­ред ли­цом граж­дан­ско­го пра­ва. СПб., 1913;

«Эрос» и «этос» в по­ли­ти­ке. М., 1916;

Ис­то­рия рим­ско­го пра­ва. 4-е изд. П., 1918. М., 2004.