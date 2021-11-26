ПЕДАГОГИКА
ПЕДАГОГИКА - наука о закономерностях, принципах, методах и формах обучения, воспитания и образования человека.
Греческое παιδαγωγιϰή , буквально - детовождение.
Термин «Педагогика» принят главным образом в немецкоязычных, франкоязычных, скандинавских и восточно-европейских странах; в англоязычной традиции он практически не используется; вместо него употребляется термин «наука (или науки) об образовании».
Педагогика развивается во взаимосвязи с психологией, философией, социологией, физиологией, генетикой, логикой, этикой и другими науками.
Структура педагогики. Категориальный строй Педагогики и её наиболее общие, не зависящие от возраста и иных особенностей обучаемых и воспитанников законы и закономерности определяет общая Педагогика. В её рамках оформились и активно развиваются как самостоят.ельныеотрасли педагогического знания дидактика, теория и методика воспитания, теория образования, история Педагогики и образования, методология Педагогики и педагогических исследований.
Особое место занимает возрастная Педагогика, изучающая закономерности, принципы, методы и формы организации обучения, воспитания и образования людей на различных этапах возрастного развития. Она подразделяется на дошкольную педагогику, Педагогику школы, Педагогику профессионального образования (начального, среднего, высшего и послевузовского), андрагогику (смотрите Образование взрослых). Широкое развитие получила специальная (коррекционная) Педагогика (смотрите в статье Дефектология). Вопросами обучения и воспитания глухонемых и глухих занимается сурдопедагогика, слепых - тифлопедагогика, людей с проблемами умственного развития - олигофренопедагогика.
Одна из важнейших и обширных областей современной Педагогики - социальная педагогика, исследующая проблемы обучения, воспитания (в том числе и перевоспитания) и образования в разных странах, социальных группах и институтах непедагогического профиля. В её структуре выделились такие отрасли, как сравнительная педагогика, семейная педагогика, этнопедагогика, Педагогика детских и юношеских организаций, пенитенциарная педагогика, Педагогика социально-культурной деятельности, музейная Педагогика, спортивная Педагогика и Педагогика дополнительного образования.
Профессиональная Педагогика исследует особенности профессионального самообразования и саморазвития, методы и формы повышения профессональной квалификации, педагогические условия и средства профессионального роста специалистов разного профиля, уровня развития, культуры и образования. В предметном поле этой отрасли педагогические науки получили развитие: военная Педагогика; производственная Педагогика как непрерывное образование специалиста, в том числе и в условиях профессиональной деятельности; акмеология; образовательный менеджмент; Педагогика творчества.
История развития педагогики. Развитие научно-педагогического знания исторически проходит несколько этапов - от педагогических идей в лоне философских трактатов и учений к собственно философско-педагогическим, художественным произведениям, отражающим педагогическую доктрину, и далее от формулировки педагогической концепций и теорий, имеющих гипотетический, а порой утопический, характер, к теориям и концепциям, основанным на реальной педагогической практике и эксперименте.
Уже в трудах древне-греческих, римских, восточных философов и мудрецов (Платона, Аристотеля, Плутарха, Гераклита, Сенеки, Квинтилиана, Конфуция) появляются суждения о проблемах воспитания и образования. В период Средневековья оформилась религиозная Педагогика, и только с XVI века педагогическая мысль начинает опираться в своих выводах и утверждениях на данные передового для своего времени педагогического опыта. В. Ратке заложил основы методологии образования, установив критерии педагогических исследований и определив содержание образования. Я.А. Коменский в «Великой дидактике» (1633-1638 годы) первым предпринял попытку выделить предмет дидактики - процесс обучения, определил признаки дидактической системы, обосновал принципы обучения, наметил стройную систему всеобщего образования, описал классно-урочную систему обучения. Фундаментальной идеей Коменского является пансофизм, то есть обобщение всех добытых цивилизацией знаний и донесение этого обобщённого знания на родном языке через обучение и воспитание до всех людей независимо от общественной, расовой, религиозной принадлежности. Он заложил гуманистические основы Педагогики и применения в ней антропологического подхода к решению проблем обучения и воспитания. Появление, обоснование и практическая реализация идеи классового и элитарного образования связаны с именем Дж. Локка, его идеями и системой «воспитания джентльмена».
Если дидактика оформилась в Западной Европе, то выделение предмета воспитания, свойств и принципов его организации в большей мере связано с практикой и трудами российских педагогов XVIII-XIX веков. В России на протяжении всего XVIII века складывалась и развивалась просветительная педагогика. Н.И. Новиков одним из первых выделил предмет воспитания и три его части - физическое, нравственное и разумное, занимающееся просвещением, или образованием разума.
В Западной Европе в это же время рождается идея свободного воспитания, обоснование которой с опорой на принцип природосообразности дал Ж.Ж. Руссо. С конца XVIII века Педагогика как научная система получила новый импульс развития под влиянием научной и опытно-экспериментальной деятельности западно-европейских педагогов - И. Гербарта, И. Песталоцци, Ф. Фребеля, Ф.А. Дистервега. Гербарт обозначил структурные элементы общей Педагогики, выделив три компонента в педагогическом процессе - воспитывающее обучение, нравственное воспитание, управление, во многом определив дальнейшее развитие Педагогики XIX века.
С середины XIX века К.Д. Ушинский одним из первых предложил рассматривать главным объектом научного анализа педагогическую деятельность, а не человека, развивая в то же время антропологический подход в Педагогике; сформулировал методологическую проблему о соотношении теории и педагогической практики, о разделении педагогического факта и опыта, о том, что опыт нельзя передать, а можно передавать лишь идеи и мысли об этом опыте. В России вслед за Ушинским педагогические идеи развивал П.Ф. Каптерев, заложивший основы теории общего образования и истории отечественной Педагогики. Со 2-й половины XIX века научное обоснование получила экспериментальная педагогика, элементы которой стали проявляться с развитием естественных наук и экспериментальной психологии. Экспериментальная Педагогика получила развитие в трудах российских учёных А.Ф. Лазурского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева и других. В этот же период оформились прагматистская педагогика (Дж. Дьюи), социальная педагогика (Г. Кершенштейнер).
С 1-й половины XX века появляются теории коммунистического и трудового воспитания (П.П. Блонский, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий), теория формирования детского коллектива, воспитания в коллективе, для коллектива и через коллектив (А.С. Макаренко). Макаренко вслед за К.Д. Ушинским утвердил в Педагогике педагогический факт в качестве единицы генезиса развития педагогической теории.
С XIX по XX века в отечественной и зарубежной Педагогике прослеживаются две основные парадигмы - педагогический традиционализм и альтернатива традициям. К традиционализму относят социальную Педагогику (главными. источниками педагогической науки и практики считали социально-исторические знания), религиозную Педагогику, основанную на религиозных вероучениях, и Педагогику, ориентированную на философском осмысление процесса воспитания и образования при доминировании диалектико-материалистического учения. Антитрадиционалисты предлагали новые идеи и концепции свободного воспитания в рамках педагогической антропологии, экспериментальной педагогики, прагматистской педагогики, педагогики личности, педагогики творчества.
С конца 1980-х годов в России в условиях демократизации общественной жизни определилась тенденция к возрождению гуманной Педагогики. Наметилось усиление интереса к педагогически значимому наследию руской. философии (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, З.И. Равкин, Л.Я. Зорина, И.Я. Лернер, Л.И. Новикова, Г.И. Щукина и другие).
В развитии современной зарубежной педагогической науки выделились следующие направления, основы которых заложены со 2-й половины XX века. В рамках феноменологических идей одни зарубежные учёные определяют Педагогику как науку об обусловленности человеческой жизни воспитанием и образованием, но без определения границ обучения и воспитания. Педагогика становится лишь практикой, не имеющей теоретических оснований (Р. Лохнер, ФРГ). Другие исследователи (М. Лангевельд, ФРГ) главной проблемой Педагогики видят воспитание самодостаточной личности. Получило развитие критическое направление в Педагогике (П. Фрейре, Бразилия; А. Грамши, Италия), основной задачей которого стало осмысливать, сравнивать и оценивать роль, которую играет школа и в целом образование в культурной и политической жизни общества. Сторонники этого направления выдвигают на первое место социальные, культурные, политические, экономические вопросы, чтобы объяснить, как функционирует современное образование. Экзистенциальное направление в Педагогике (М. Хайдеггер, О.Ф. Больнов) в центр своих теоретических построений ставит смысложизненные вопросы человека, в том числе и в образовательной среде и образовательном процессе. Коммуникативное направление в Педагогике (А. Петцельт, М. Йордан, К. Шеффер, К. Шаллер, К. Молленхауэр - ФРГ) отдаёт приоритет отношениям и опирается на идеи диалогического персонализма, рассматривая образование как сферу, конституируемую диалогическими отношениями.
За рубежом в теоретических обоснованиях воспитания прослеживаются основные гипотезы, отражающие отношение к его социальным и биологическим детерминантам. Первая - социального воспитания (представители - П. Бурдье, Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Фурастье - Франция) ориентирует на приоритет социума в воспитании человека. Её сторонники предлагают корректировать наследственность с помощью формирования соответствующей социокультурной среды воспитуемого. Учёные, придерживающиеся другой парадигмы - биопсихологической (А. Адлер, К. Роджерс, А. Маслоу, З. Фрейд), признают важность взаимодействия человека со средой в целях его воспитания, но в то же время провозглашают независимость индивида и его развития от социального окружения. С конца XX века активно развиваются и широко внедряются в практику концепции поликультурного (Р. Гарсиа, К. Грант, Л. Фрайзир, Дж. Бэнкс, У. Хантер, Б. Сайзмор - США), аутентичного (Х. Уиддоусон, Д. Лиера и М. Брин - Великобритания) и инклюзивного (Д. Митчелл, Р. Дрейк, У. Бронфенбреннер, Д. Мерсер, М. Рейнольдс - США) образования.
Дополнительная литература:
Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е изд. М., 1982;
Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 1986;
Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. СПб., 2001;
Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. СПб., 2005.