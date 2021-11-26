ОВСЯНКИН ПЁТР ЛЕОНТЬЕВИЧ

Ранние годы

Петр Леонтьевич родился 23 июня 1824 г. в Кронштадте. Как и многие молодые люди того времени связал свою жизнь с морем. В 1837 г. начал обучение в 1-м штурм полуэкипаже. С апреля 1846 г. – кондуктор Корпуса флотских штурманов; завершил обучение в штурманском училище. Повышен до мичмана. Получил назначение в состав 46-го флотского экипажа. Позднее вошел в состав 47-го флотского экипажа.

Военная служба на Дальнем Востоке

О. много времени проводил в исследовательских экспедициях. Все они так или иначе были связаны с гидрографическими работами. Вплоть до 1850 г. О. служил на Балтике, занимался изучением местности.

С апреля 1850 г. – прапорщик Корпуса флотских штурманов. В последующие два года плавал на «Оливуце». На нем совершил переход из Кронштадта на Дальний Восток и в Ново-Архангельск. В 1852 – 1853 гг. бороздил морские просторы, курсируя между портами Тихого океана и у побережья Японии и Китая.

С 1853 г. – на фрегате «Паллада». На следующий год переведен вновь на «Оливуца». Занимался сооружением береговых укреплений Петропавловска, затем – эвакуацией Петропавловска в Николаевский пост.

В 1856 г. О. входил в число строителей Константиновской батареи в устье р. Амур. В 1856 г. отозван в Кронштадт, куда добирался на «Двине».

С января 1858 г. – лейтенант. В мае того же года вошел в состав Сибирского флотского экипажа. Здесь он получил назначение на должность старшего офицера на «Америку» (до октября 1859 г.).

С 1860 г. – командир «Востока», на котором вместе с главой гидрографической экспедиции В.М. Бабкиным совершил переход от залива Владимира до залива Америка. В 1862 г. в ходе второй экспедиции занимался изучением залива Петра Великого. В этом же году О. сдал командование «Востоком» и перешел на должность и.о. помощника Капитана над портами Восточного океана, позднее назначен начальником лоцманских и маячных частей.

Балтика

С июня 1863 г. – в составе Балтийской флотилии. В 1864 г. плавал на «Лаве» по Финскому заливу и вокруг Финляндских шхер. С января 1869 г. – капитан-лейтенант. С 1871 г. – в составе Архангельской флотской роты. С августа 1871 г. – командир «Самоеда», плавал по Белому морю, вел работы в Северном Ледовитом океане. С февраля 1872 г. – в составе 8-го флотского экипажа.

В 1876 – 1878 гг. был и.о. начальника исправительной тюрьмы Морского ведомства в Санкт-Петербурге. С января 1877 г. – капитан 2-го ранга. С ноября 1879 г. – запасной член Военно-Морского суда при Петербургском порте. С января 1881 г. – капитан 1-го ранга. С января 1886 г. – контр-адмирал; вышел в отставку.

Умер О. 27 октября 1888 г. в Санкт-Петербурге.