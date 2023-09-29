Невельско́й, Геннадий Иванович

Невельско́й, Геннадий Иванович (23.11[05.12].1813, с. Дракино Костромской губ. — 17[29].04.1876, Санкт-­Петербург) — адмирал (1874), исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-­Амуре.

Родился в дворянской семье потомственных моряков. Окончил Морской кадетский корпус с чином мичмана (1831), поступил в Офицерский класс при корпусе, который окончил в 1836, получив звание лейтенанта. Служил на кораблях Балтийского флота в эскадре адмирала Ф. П. Литке , участвовал в заграничных плаваниях. В 1849–1855 по инициативе Н. была организована Амурская экспедиция, в ходе которой совершил несколько путешествий на Дальний Восток. Н. открыл ряд неизвестных территорий и сумел вой­ти в устье р. Амур. В 1850 — капитан 1-го ранга. В 1851 был основан г. Николаевск-на-­Амуре, что закрепило эти земли за Россией. Н. был удостоен ордена Св. Владимира 4‑й степени. Впоследствии экспедиция продолжила исследование берегов р. Амур, Татарского пролива и о. Сахалин, были составлены подробные карты, что привело к масштабному освоению Россией Амурского края. В 1857 Н. назначен членом Морского ученого совета, состоял в Русском географическом обществе, входил в состав отделения Морского технического комитета. Пролив между материком и о. Сахалин назван в его честь.

Соч. : Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. СПб., 1878.

Лит. : Пономарев С. Книга об адмирале Невельском. Южно-­Сахалинск, 2013; Геласимов А. Роза ветров. М., 2018. Н. А. Копылов.