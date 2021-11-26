НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (МЛАДШИЙ)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Млад­ший) - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от кавалерии (1900 год).

Сын великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Стар­ше­го. До смер­ти от­ца име­но­вал­ся Млад­шим. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское инженерное училище (1872 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Генштаба (1876 год). В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов со­сто­ял офи­це­ром для по­ру­че­ний при от­це (на­гра­ж­дён орде­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни и зо­лотым ору­жи­ем с над­писью «За храб­рость»). Ко­ман­до­вал лейб-гвардии Гу­сар­ским пол­ком (1884-1890 годы), 2-й гвардией кав. ди­ви­зи­ей (1890-1895 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1894 год). По­сле всту­п­ле­ния Ни­ко­лая II на пре­стол Николай Николаевич до­бил­ся вос­ста­нов­ле­ния долж­но­сти генерал-ин­спек­то­ра ка­ва­ле­рии и за­нял этот пост (1895-1905 годы). Для по­вы­ше­ния бое­спо­соб­но­сти ка­ва­лерии Николай Николаевич ввёл тре­ни­ров­ки на пе­ре­сечён­ной ме­ст­но­сти (вме­сто уп­раж­не­ний в за­кры­тых ма­не­жах), от­крыл Офи­цер­скую кав. шко­лу для под­го­тов­ки эс­кад­рон­ных ко­ман­ди­ров (м. По­ста­вы Дис­нен­ско­го у. Ви­лен­ской губ.). По мо­би­ли­зационному пла­ну 1902 года пред­по­ла­га­лось на­зна­чить Николая Николаевича глав­но­ко­мандующим ар­ми­ей, ко­то­рая бу­дет дей­ст­во­вать про­тив Гер­ма­нии.

В начале 1900-х годов сбли­зил­ся с се­ст­рой же­ны сво­его бра­та, великого князя Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча, - гер­цо­ги­ней Ана­ста­си­ей Ни­ко­ла­ев­ной Лейх­тен­берг­ской (1867-1935 годы), уро­ж­дён­ной княж­ной Чер­но­гор­ской. Она, поль­зу­ясь по­кро­ви­тель­ст­вом императора Ни­ко­лая II и императрицы Алек­санд­ры Фё­до­ров­ны (бы­ли бла­го­дар­ны гер­цо­ги­не за зна­ком­ст­во их в 1905 году с Г.Е. Рас­пу­ти­ным ), до­би­лась раз­во­да с Г.М. Лейх­тен­берг­ским (1906 год) и всту­пи­ла в брак с Николаем Николаевичем (1907 год), не­смот­ря на за­прет Русской пра­во­слав­ной церк­ви на по­доб­ные бра­ки.

В 1905 году Николай Николаевич ру­ко­во­дил пре­об­ра­зо­ва­ни­ем во­енного управ­ле­ния (см. в ст. Во­ен­ные ре­фор­мы 1905-1912 годов). В со­от­вет­ст­вии с за­мыс­лом Н. Н. власть во­ен. ми­ни­ст­ра бы­ла су­ще­ст­вен­но со­кра­ще­на: из его под­чи­не­ния вы­ве­ден ГШ; для раз­ра­бот­ки ре­форм и объ­е­ди­не­ния дея­тель­но­сти выс­ше­го во­енного и морского управ­ле­ния соз­дан Со­вет го­су­дар­ст­вен­ной обо­ро­ны, ко­то­рый воз­гла­вил Николай Николаевич; ор­га­ни­зо­ва­ны не­за­ви­си­мые от во­ен. ми­ни­ст­ра ин­спек­ции ро­дов войск; на­зна­че­ние на ко­манд­ные долж­но­сти со­сре­до­то­че­но в Выс­шей ат­те­стационной ко­мис­сии (её так­же воз­гла­вил Николай Николаевич). Спо­соб­ст­во­вал ан­ну­ли­ро­ва­нию российско-германского со­юз­но­го Бьёрк­ско­го до­го­во­ра 1905 года. В дни Ок­тябрь­ской все­об­щей по­ли­ти­че­ской стач­ки 1905 года по вы­зо­ву Ни­ко­лая II, пред­по­ла­гав­ше­го на­де­лить Николая Николаевича дик­та­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми, Николай Николаевич при­был в Пе­тер­гоф . По­ла­гая, что ре­во­лю­цию не уда­ст­ся по­да­вить толь­ко си­лой, от­казал­ся от ро­ли дик­та­то­ра и на­стаи­вал на под­пи­са­нии Ни­ко­ла­ем II Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года. Глав­но­ко­ман­дую­щий вой­ска­ми гвар­дии и Пе­тербургской ВО [26 октября (8 ноября) 1905 год - 20 июля (2 августа) 1914 год], в этом ка­че­ст­ве уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Вы­сту­пил про­тив про­ек­та глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­де­ли­ем и зем­ле­уст­рой­ст­вом Н.Н. Кут­ле­ра, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал при­ну­дительное от­чу­ж­де­ние час­ти ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель. Участник Особого совещания по подготовке Основных государствен­ных законов 1906 года, настаивал на максимальном сохранении прерогатив монарха, особенно в области военного управления.

В начале 1908 года Николай Николаевич ра­зо­рвал от­но­ше­ния с Г.Е. Рас­пу­ти­ным, вслед­ст­вие это­го рез­ко ох­ла­ди­лись от­но­ше­ния Николая Николаевича и императорской че­ты. В том же го­ду он был уво­лен с по­ста гла­вы Со­ве­та государственной обо­ро­ны (вско­ре бы­ли пе­ре­смот­ре­ны про­ве­дён­ные им пре­об­ра­зо­ва­ния во­ен. управ­ле­ния, ко­то­рое бы­ло вновь цен­тра­ли­зо­ва­но). По мо­би­ли­зацинному пла­ну 1910 года за Николаем Николаевичем был ос­тав­лен пост ко­мандующего 6-й ар­ми­ей, при­кры­ваю­щей сто­ли­цу. Никоалай Николаевич был от­стра­нён от раз­ра­бот­ки пла­нов ве­де­ния бу­ду­щей вой­ны и про­ек­тов пер­во­на­чаль­но­го стра­те­гич. раз­вёр­ты­ва­ния.

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны на­зна­чен Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим [при­каз под­пи­сан 20 июля (2 августа) 1914 года, ма­ни­фест об этом - 21 июля (3 августа)], но был пре­ду­пре­ж­дён Ни­ко­ла­ем II, что на­зна­че­ние но­сит временный ха­рак­тер и, по прось­бе им­пе­ра­то­ра, при­нял уже сфор­ми­ро­ван­ный штаб Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го (начальника шта­ба - генерал от инфанты Н.Н. Януш­ке­вич, генерал-квар­тир­мей­стер - генерал от инф. Ю.Н. Да­ни­лов). Был по­пу­ля­рен в вой­сках и в об­ще­ст­ве. 1(14) августа от име­ни Николая Николаевича из­да­но воз­зва­ние к польскому на­ро­ду с обе­ща­ни­ем пре­дос­та­вить объ­е­ди­нён­ной Поль­ше ав­то­но­мию в со­ста­ве Российской им­пе­рии по окон­ча­нии вой­ны. При его уча­стии про­ве­де­ны Вос­точ­но-Прус­ская опе­ра­ция 1914 года, окон­чив­шая­ся не­уда­чей, Га­ли­ций­ская опе­ра­ция 1914 года, в хо­де ко­то­рой российская ар­мия за­ня­ла Га­ли­цию (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), от­ра­же­но на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка в хо­де Вар­шав­ско-Иван­го­род­ской опе­ра­ции 1914 года и Лод­зин­ской опе­ра­ции 1914 года, взя­та кре­пость Пе­ре­мышль (Николай Николаевич на­граж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни и Ге­ор­ги­ев­ской саб­лей с брил­ли­ан­та­ми и над­пи­сью «За ос­во­бо­ж­де­ние Чер­во­ной Ру­си»). Для улуч­ше­ния снаб­же­ния дей­ст­вую­щей ар­мии бо­е­при­па­са­ми в январе 1915 года по ини­циа­ти­ве Николая Николаевича бы­ла соз­да­на Осо­бая рас­по­ря­дительная ко­мис­сия по арт. час­ти. Николай НИколаевич ус­та­но­вил от­но­ше­ния с ли­де­ром уме­рен­но ли­бе­раль­ной час­ти Со­ве­та ми­ни­ст­ров А.В. Кри­во­шеи­ным, спо­соб­ст­во­вал от­став­ке не­при­ем­ле­мых для оп­по­зи­ции ми­ни­ст­ров Н.А. Мак­ла­ко­ва, В.А. Су­хо­мли­но­ва, В.К. Саб­ле­ра и И.Г. Щег­ло­ви­то­ва.

По­сле пред­при­ня­то­го про­тив­ни­ком на­сту­п­ле­ния вес­ной - ле­том 1915 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го российские вой­ска ос­та­ви­ли Га­ли­цию, Поль­шу и зна­чительная часть При­бал­ти­ки, Николай Николаевич по­дал в от­став­ку, 23 августа (5 сентября) 1915 года по­лу­чил но­вое на­зна­че­ние - на­ме­ст­ни­ком на Кав­ка­зе и глав­но­ко­мандующим Кавказской ар­ми­ей (не­по­средственное ру­ко­во­дство вой­ска­ми осу­ще­ст­в­лял ко­манд. Кавк. ар­ми­ей - ген. от инф. Н.Н. Юде­нич). Не­смот­ря на по­ра­же­ния, Николай Николаевич ос­та­вал­ся по­пу­ля­рен в ар­мии и об­ще­ст­ве, а его от­став­ка с по­ста Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го при­пи­сы­ва­лась влия­нию императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны и Г.Е. Рас­пу­ти­на (на уда­ле­нии по­след­не­го из сто­ли­цы Николай Николаевич на­стаи­вал во вре­мя встре­чи с Ни­ко­ла­ем II в декабре 1914 года).

В январе 1917 года Николай Николаевич от­верг пред­ло­же­ние под­дер­жать свер­же­ние Ни­ко­лая II, сде­лан­ное от име­ни кн. Г.Е. Льво­ва го­род­ским го­ло­вой Тиф­ли­са А.И. Ха­ти­со­вым, ука­зав, что пе­ре­во­рот не най­дёт под­держ­ки у про­сто­го на­ро­да и ар­мии. В дни Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вме­сте с ко­ман­дую­щи­ми других фрон­тов вы­ска­зал­ся за от­ре­че­ние Ни­ко­лая II в поль­зу сы­на. Им­пе­ра­тор од­ним из сво­их по­след­них ак­тов 2(15) мар­та вновь на­зна­чил Николая Николаевича. Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим. Николай Николаевич при­был в Став­ку, но по на­стоя­нию Временного пра­ви­тель­ст­ва 9(22) мар­та по­дал в от­став­ку и уе­хал в Крым, где жил в име­нии Дюль­бер вел. кн. Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча.

В апреле 1919 года на британском ко­раб­ле по­ки­нул Рос­сию вме­сте с другими чле­на­ми имп. фа­ми­лии, ос­та­вав­ши­ми­ся в Кры­му. До 1922 года жил в Ита­лии, а за­тем в Шу­а­ньи (под Па­ри­жем) и в Ан­ти­бе, на юге Фран­ции. 16 ноября 1924 года при­нял об­щее ру­ко­во­дство над Рус­ским об­ще­во­ин­ским сою­зом, но от дея­тель­но­го уча­стия в его ра­бо­те от­стра­нил­ся. Осу­дил при­ня­тие вел. кн. Ки­рил­лом Вла­ди­ми­ро­ви­чем ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра.

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Лем­ке М.К. 250 дней в цар­ской став­ке. П., 1920;

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Во­ей­ков В.Н. С ца­рем и без ца­ря: вос­по­ми­на­ния по­след­не­го двор­цо­во­го ко­мен­дан­та го­су­да­ря импе­ра­то­ра Ни­ко­лая II. М., 1995;

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Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, вел. кн. Вос­по­ми­на­ния. М., 1999;

Ре­ди­гер А.Ф. Ис­то­рия мо­ей жиз­ни: вос­по­ми­на­ния во­ен­но­го ми­ни­ст­ра: В 2 т. М., 1999;

Из ар­хи­ва С.Ю. Вит­те: вос­по­ми­на­ния: В 2 т. СПб., 2003;

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