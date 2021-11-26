ЛУ
Древнекитайское государство эпохи Чжоу на территории соврерной провинции Шаньдун (КНР).
Первоначально земли будущего Лу были переданы в удел чжоускому регенту-правителю Чжоу-гун Даню за заслуги в свержении династии Инь, после 1027 до н. э. перешли его сыну Бо Циню, при котором возникло само гос-во. Лу, считавшееся хранителем чжоуских традиций, занимало особое место среди др.-кит. царств. В эпоху Чуньцю Лу ослабело, власть в нём была разделена между 3 аристократическими родами (Цзисунь-ши, Мэньсунь-ши, Шусунь-ши), в период Чжаньго начало сокращаться в размерах, превратилось в малый удел и в 248 до н. э. было захвачено юж. царством Чу. Лу – место составления (по преданию, Конфуцием) хроники «Чуньцю», которая вместе с комментарием «Цзочжуань» является важным источником по истории Китая в 8–5 вв. до н. э.
Автор статьи: С. Кучера.