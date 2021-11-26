ЛУ

Древнекитайское го­су­дар­ст­во эпо­хи Чжоу на тер­ри­то­рии соврерной провинции Шань­дун (КНР).

Пер­во­на­чаль­но зем­ли бу­ду­ще­го Лу бы­ли пе­ре­да­ны в удел чжоу­ско­му ре­ген­ту-пра­ви­те­лю Чжоу-гун Да­ню за за­слу­ги в свер­же­нии ди­на­стии Инь, по­сле 1027 до н. э. пе­ре­шли его сы­ну Бо Ци­ню, при ко­то­ром воз­ник­ло са­мо гос-во. Лу, счи­тав­шее­ся хра­ни­те­лем чжоу­ских тра­ди­ций, за­ни­ма­ло осо­бое ме­сто сре­ди др.-кит. царств. В эпо­ху Чунь­цю Лу ос­ла­бе­ло, власть в нём бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду 3 ари­сто­кра­тическими ро­да­ми (Цзи­сунь-ши, Мэнь­сунь-ши, Шу­сунь-ши), в пе­ри­од Чжань­го на­ча­ло со­кра­щать­ся в раз­ме­рах, пре­вра­ти­лось в ма­лый удел и в 248 до н. э. бы­ло за­хва­че­но юж. цар­ст­вом Чу. Лу – ме­сто со­став­ле­ния (по пре­да­нию, Кон­фу­ци­ем) хро­ни­ки «Чунь­цю», ко­то­рая вме­сте с ком­мен­та­ри­ем «Цзоч­жу­ань» яв­ля­ет­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии Ки­тая в 8–5 вв. до н. э.

Автор статьи: С. Ку­че­ра.

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