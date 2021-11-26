МОСКОВСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - российское научное общество в 1864-1923 годы. Учреждено в Москве для изучения и охраны памятников истории и культуры России, проведения археологических раскопок.

Его ос­но­ва­ние по­слу­жи­ло при­ме­ром для соз­да­ния ар­хео­ло­гического об­ществ в других го­ро­дах Российской им­пе­рии. В со­став об­щест­ва вхо­ди­ли ар­хео­ло­ги, ис­то­ри­ки, фи­ло­ло­ги, гео­гра­фы, ар­хи­тек­то­ры, ху­дож­ни­ки, ис­кус­ст­во­ве­ды, пи­са­те­ли. Сре­ди них: В.Б. Ан­то­но­вич, А.М. Вас­не­цов, А.Ф. Вельт­ман, К.К. Гёрц, Ф.Н. Глин­ка, В.А. Го­род­цов, В.М. Жем­чуж­ни­ков, И.Е. За­бе­лин, В.О. Клю­чев­ский, Н.Н. Кос­то­ма­ров, Д.Н. Ма­мин-Си­би­ряк, П.И. Мель­ни­ков-Пе­чер­ский, М.В. Ни­коль­ский, В.Ф. Одо­ев­ский, А.В. Ореш­ни­ков, И.С. Ост­ро­ухов, М.П. По­го­дин, С.М. Со­ловь­ёв, Д.И. Эвар­ниц­кий.

В начале XX века МАО на­счи­ты­ва­ло свыше 400 чле­нов, в том числе за­ру­беж­ных. С 1868 года раз­ме­ща­лось в Авер­кия Ки­рил­ло­ва па­ла­тах. Боль­шин­ст­во со­б­ра­ний об­щест­ва, ко­то­рые про­хо­ди­ли не ре­же 1 раза в ме­сяц, бы­ли пуб­лич­ны­ми. В МАО об­ра­зо­ва­но несколько специальных ко­мис­сий, пре­вра­тив­ших­ся в вид­ные на­учные цен­тры: по со­хра­не­нию древ­них па­мят­ни­ков (1876), Вос­точ­ная (1887), Сла­вян­ская (1892; изу­че­ние древне русской литературы и языка), Ар­хео­гра­фи­че­ская (1896), по изу­че­нию ста­рой Мо­ск­вы («Ста­рая Мо­ск­ва», 1909).

В 1901 году в Тиф­ли­се от­кры­то Кавказское от­де­ле­ние МАО. При уча­стии МАО от­рес­тав­ри­ро­ва­ны Ус­пен­ский и Ар­хан­гель­ский со­бо­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, храм Ва­си­лия Бла­жен­но­го на Крас­ной площади, цер­ковь Святого Сер­гия в Пуш­ка­рях (не сохранилась), Тро­иц­кий мост че­рез реку Не­глин­ка в Мо­ск­ве, а так­же Кремль Рос­то­ва Ве­ли­ко­го, Ус­пен­ский со­бор во Вла­ди­ми­ре, храм По­кро­ва на Нер­ли , сте­ны и баш­ни Крем­ля в Сер­пу­хо­ве и многие другие па­мят­ни­ки.

Об­щест­во по­сто­ян­но ко­ман­ди­ро­ва­ло спе­циа­ли­стов для на­блю­де­ния за хо­дом ре­монт­но-вос­ста­но­вительных ра­бот па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры. По ини­циа­ти­ве об­щест­ва в Рос­сии с 1869 года про­во­ди­лись ар­хео­ло­ги­че­ские съез­ды. Вы­пус­ти­ло сборник за­ко­но­дательных ма­те­риа­лов, до­ку­мен­тов ар­хео­ло­гических съез­дов и об­ществ «Ма­те­риа­лы по во­про­су о со­хра­не­нии древ­них па­мят­ни­ков, со­б­ран­ные Им­пе­ра­тор­ским Мо­с­ков­ским ар­хео­ло­ги­че­ским об­ще­ст­вом» (1911).

Вы­сту­пи­ло ини­циа­то­ром и фи­нан­си­ро­ва­ло ряд ар­хео­ло­гических раз­ве­док и рас­ко­пок в Ев­ропейской ча­сти Рос­сии, а так­же способствовало соз­да­нию ар­хео­ло­гических карт отдельных ре­гио­нов, для че­го в 1888 году ор­га­ни­зо­ва­ло все­российское ан­ке­ти­ро­ва­ние. По пред­ло­же­нию МАО и при его уча­стии в 1909 году в Мо­ск­ве воз­ве­дён па­мят­ник Ива­ну Фёдо­ро­ву (скульп­тор С.М. Вол­ну­хин).

МАО из­да­ва­ло: «Древ­но­сти. Тру­ды Им­пе­ра­тор­ско­го Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва» (том 1-25, 1865-1916), «Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Кав­ка­за» (выпуск 1-14, 1888-1916), «Древ­но­сти вос­точ­ные. Тру­ды Вос­точ­ной ко­мис­сии» (том 1-5, 1889-1915), «Ар­хео­ло­ги­ческие из­вес­тия и за­мет­ки» (том 1-7, 1893-1900), «Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Вос­точ­ных гу­бер­ний Рос­сии» (выпуск 1-3, 1893-1899), «Древ­но­сти. Тру­ды Сла­вян­ской ко­мис­сии» (том 1-5, 1895-1911), «Древ­но­сти. Тру­ды Ар­хео­гра­фи­че­ской ко­мис­сии» (том 1-3, 1898-1913), «Из­вес­тия Кав­каз­ско­го от­де­ле­ния МАО» (выпуск 1-6, 1904-1921), «Древ­но­сти. Тру­ды Ко­мис­сии по со­хра­не­нию древ­них па­мят­ни­ков» (том 1-6, 1907-1915), «Ста­рая Мо­ск­ва» (том 1-3, 1912-1914).

Об­щест­во под­го­то­ви­ло ме­то­дичную литературу: «Ин­ст­рук­ция для опи­са­ния го­ро­дищ, кур­га­нов и пе­щер» (1875), «Ин­ст­рук­ция по сня­тию от­тис­ков с древ­них над­пи­сей и вос­про­из­ве­де­нию их из гип­са» (1875), «Про­грам­ма для со­би­ра­ния све­де­ний об ар­хи­вах» (1898-1999).

В 1923 году Об­щест­во рас­пу­ще­но рас­по­ря­же­ни­ем Нар­ко­ма­та внутр. дел РСФСР . Пред­се­да­те­ли МАО: А.С. Ува­ров (1864-1884/85), П.С. Ува­ро­ва (1885-1917), Д.Н. Ану­чин (1917-1923).

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