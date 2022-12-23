МОДЕСТОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Модестов, Василий Иванович (24.01[05.02].1839, с. Кемцы Валдайского уезда Новгородской губ. — 13[26].02.1907, Рим) — российский антиковед, историк, филолог, публицист, переводчик. Преподавал в университетах: Новороссийском в Одессе (1865—1867; 1889—1893), Казанском (1867—1869), Киевском (1869—1877), Петербургском (1878—1879; 1886—1889), а также в духовных академиях: Киевской (1871—1876) и Петербургской (1877—1880). Выйдя в отставку (1893), вскоре уехал в Рим, где продолжил научную деятельность. Магистерская диссертация (1864) посвящена сочинениям Тацита, позже он издал их полный перевод (Т. 1—2. СПб., 1886—1887). В докторской диссертации («Римская письменность в период царей». Казань, 1868) выступил против «скептицизма» по отношению к сведениям о ранней римской истории. Значительным вкладом в изучение народов древней Италии, в особенности этрусков, стали статьи М. об археологических культурах Апеннинского полуострова и «Введение в римскую историю...» (Ч. 1—2. СПб., 1902—1904). Неодобрение государственной политики в области образования нашло отражение в серии статей. Популярностью пользовались публикации М. в российской печати о жизни современной ему Европы.

Соч .: Школьный вопрос: письма к редактору «Голоса». СПб., 1880; О Германии: наука, школа, парламент, люди, стремления. СПб., 1888; О Франции. СПб., 1889; Воспоминания. Письма. М., 2014.

Лит. : Цветаев И. В. Профессор Василий Иванович Модестов: по поводу 40-летия его научно-литературной деятельности // Филологическое обозрение. 1899. Т. 17. Отд. I. C. 79—98; Шофман А. С. В. И. Модестов как историк античности // История и историки. 1975. М., 1978. С. 173—190; Смышляева В. П. Модестов Василий Иванович // Словарь петербургских антиковедов XIX — начала XX в. СПб., 2021. Т. 1. С. 519—525. М. Н. Кириллова.