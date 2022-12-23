МИЩЕНКО, ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ

Мищенко, Фёдор Герасимович (06[18].02.1847, Прилуки Полтавской губ., ныне Черниговской обл. — 28.10[10.11].1906, Киев) — российский антиковед. Окончил Киевский университет (1870), в котором преподавал с 1872, был уволен в 1884 в связи с обвинениями в политической неблагонадежности. С 1889 — профессор Казанского университета. Член-корреспондент Императорской академии наук (1895). Научная деятельность М. началась с изучения античной драмы, его магистерская диссертация (1872) была посвящена творчеству Софокла. В докторской диссертации «Опыт по истории рационализма в древней Греции» (1881) исследовалась история развития рационалистического мышления у греков от Гомера до софистов включительно. Работы М. посвящены истории общественной мысли, политическому развитию древней Греции классического и эллинистического периодов, истории Северного Причерноморья в древности. М. известен научными переводами важнейших сочинений античных авторов — «Географии» Страбона (1879), «Истории» Геродота (1885—1886); «Истории» Фукидида (1887—1888) и «Всеобщей истории» Полибия (т. 1—3, 1890—1899). Незаконченным остался перевод речей Демосфена (1903).

Лит. : Список трудов Ф. Г. Мищенко // Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета 1804—1904. Ч. 1. Казань, 1904; Шофман А. С. Ф. Г. Мищенко. Казань, 1974; Фролов Э. Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006. М. Н. Кириллова.